Более 100 новых специалистов усилили ИТ-отрасль Подмосковья

В рамках проекта «Цифровые технологии (Московская область)» Мингосуправления региона подписало соглашения о выдаче грантов еще с двумя высокотехнологичными компаниями. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Мы создаем максимально благоприятные условия для работы и успешного развития ИТ-индустрии. С начала года более 100 новых высококвалифицированных специалистов начали работать в подмосковных ИТ-компаниях, которые получили сейчас гранты», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник. – Благодаря привлечению новых специалистов уже семь высокотехнологичных компаний получили поддержку от Подмосковья».

В рамках подписанных соглашений грантовую поддержку получат ООО «Экспириум» и ООО «Гелиософт» – компании-разработчики компьютерного программного обеспечения.

«Компания ООО «Экспириум», входящая в ГК ANCOR, занимается разработкой и поддержкой российской системы управления подбором персонала. Платформа помогает клиентам автоматизировать процесс поиска и отбора персонала», – сказала Ольга Парфенова, директор ООО «Экспириум».

«Наши разработчики активно участвуют в создании программных продуктов. Получение компанией ООО «Гелиософт» (ГК ANCOR) гранта стало важным элементом государственной поддержки, направленной на стимулирование и развитие проектов по импортозамещению в сфере информационных технологий», – отметил директор ООО «Гелиософт» Андрей Борисов.

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Сейчас идет второй в 2023 г. отбор заявок. Он начался 3 апреля 2023 г. и продлится до 30 июня 2023 г.

Ознакомиться с требованиями к ИТ-компаниям и воспользоваться мерой поддержки Правительства Московской области можно на региональном портале государственных услуг.