Подмосковный портал торгов проверят «белые хакеры»

Подмосковье запускает краткосрочную программу багбаунти. Пройти оценку уровня защищенности предстоит Единому порталу торгов Московской области ЕАСУЗ. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

«Программа багбаунти поможет выявить возможные угрозы безопасности портала торгов Московской области и заранее принять меры для их устранения. Это, в свою очередь, повысит защиту цифрового сервиса от киберугроз и позволит избежать потенциального ущерба», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Багбаунти – это публичная программа по поиску уязвимостей электронных сервисов за вознаграждение. Принять в ней участие могут граждане Российской Федерации старше 18 лет, которые зарегистрированы на платформе Standoff 365 Bug Bounty.

Тестирование Единого портала торгов Московской области ЕАСУЗ будет проходить до 30 сентября 2024 г. Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ – витрина земельно-имущественных торгов и закупок Подмосковья для жителей и бизнеса.