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Цифровизация упростила перераспределение земель в Подмосковье

Теперь в рамках оказания онлайн-услуги по перераспределению земельных участков заявление на заключение соглашения проактивно поступит в личный кабинет на регпортале. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

«В электронной форме услуги появилась возможность дать согласие на проактивное создание заявления на заключение соглашения. Документ будет формироваться автоматически после постановки нового участка на кадастровый учет и определения его стоимости. Это позволит ускорить процесс оформления прав на вновь образованный земельный участок», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Перераспределение земель – это процесс изменения границ существующего земельного участка для создания нового участка, большего или меньшего по площади.

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Цифровизация

Воспользоваться электронной услугой могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, которые являются владельцами земельных участков, смежных с территорией из состава муниципальной или государственной земли.

При перераспределении земель право собственности на новообразованный участок возникает в соответствии с соглашением, заключенным между заявителем и администрацией муниципалитета. Подписать такое соглашение можно электронной цифровой подписью.

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