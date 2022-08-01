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Жители Подмосковья отправили более 1000 онлайн-запросов на осмотр объектов торгов

В Подмосковье действует обновленный раздел «Торги» на портале ЕАСУЗ (Единая автоматизированная система управления закупками Московской области). Найти информацию об объекте торгов и подать запрос на просмотр можно онлайн. Об этом рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

«С помощью обновленного раздела «Торги» жители и представители бизнеса могут быстро найти землю под строительство, помещение для торговли, рекламные конструкции, киоски и т.д. Запрос на осмотр интересующего объекта можно оставить онлайн. Для этого нужно заполнить онлайн-форму на портале ЕАСУЗ. Сервисом воспользовались уже более 1000 жителей Московской области», – отметила Надежда Куртяник.

Зарегистрироваться на портале ЕАСУЗ могут как юридические лица и индивидуальные предприниматели, так и физические лица. Пользователям раздела «Торги» портала ЕАСУЗ доступен поиск по объектам с применением фильтров. Можно добавлять объекты в избранное и в реальном времени узнавать статус торгов. Также при необходимости можно воспользоваться интерактивными подсказками и обучающими видеороликами об особенностях участия в земельно-имущественных торгах.

Если необходимо оставить запрос на осмотр объекта, больше не нужно распечатывать бланк, заполнять от руки и направлять в Региональный центр торгов. Достаточно заполнить онлайн-форму в разделе «Торги». Ответ с контактными данными исполнителя, который готов показать объект, поступит на электронную почту в течение двух дней.

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Защита данных

«Наша задача – делать государственные сервисы еще доступнее, понятнее и удобнее для жителей. Над масштабными проектами в сфере госуправления, образования, медицины, культуры и т.д. совместно с Мингосуправления работает Центр развития цифровых технологий Maximum», – добавила Надежда Куртяник.

Центр развития цифровых технологий Maximum (ИТ-компания) является подведомственным учреждением Мингосуправления.

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