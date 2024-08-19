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Выписка из домовой книги удерживает лидерство среди онлайн-услуг Подмосковья

В Мингосуправления Московской области назвали самые востребованные электронные услуги. С начала 2024 г. более 500 тыс. заявлений подано на оформление выписки из домовой книги. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Региональный портал предлагает жителям воспользоваться более чем 380 услугами. Это позволяет сделать повседневную жизнь более комфортной и удобной. Перечень электронных сервисов, которые доступны на портале госуслуг Подмосковья, регулярно пополняется новыми опциями. И здесь не только оцифровка услуг, но и добавление “умных” сервисов», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

В число самых популярных услуг с начала года, помимо выписки из домовой книги, вошли оформление социальных карт жителя (282,6 тыс. заявлений), запись в кружки и секции (225,9 тыс.), прием в колледжи (128,9 тыс.), прием в школы (119 тыс.).

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цифровизация

С начала 2024 г. на портале появились такие услуги, как доплата к пенсии для жителей старше 65 и 85 лет, запись на психолого-медико-педагогическую комиссию, аккредитация спортивных федераций, комплексная услуга по обеспечению жильем молодых семей, перерасчет платы за газ, а также ряд других новшеств.

Перед подачей заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, затем выбрать нужную услугу и заполнить онлайн-форму.

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