Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

«Вывоз ненужных вещей» на регпортале стал интерактивным

Теперь на странице цифрового сервиса можно быстро и легко находить ближайшие пункты сбора вторсырья с помощью специальной карты. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Сервис “Вывоз ненужных вещей” работает на региональном портале Подмосковья чуть меньше месяца. За это время оформлено свыше 200 заявок на вывоз старой мебели, сантехники и других бытовых предметов. Теперь сервис дополнили интерактивной картой. На ней можно найти 668 точек приема небольшого вторсырья, вывоз которого заказать нельзя», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате
Техника

Сервис «Вывоз ненужных вещей» доступен на главной странице портала госуслуг Подмосковья в разделе «Сервисы». Чтобы воспользоваться им, нужно авторизоваться через ЕСИА, выбрать предмет для вывоза, указать адрес, подходящие дату и время, а также добавить контакты.

Если не удалось найти нужный предмет в перечне для вывоза, можно использовать интерактивную карту: найти на ней ближайший пункт сбора вторсырья и отнести туда вещи самостоятельно. Таким образом получится избавиться от текстиля, пластика, батареек и даже автомобильных шин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский хостинг-провайдер предлагает отметить День программиста в стиле 80-х

В России создадут реестр решений искусственного интеллекта для строительной отрасли

Дмитрий Красовский, «Т1 Цифровая Академия»: Система обучения в России подстраивается под задачи работодателей

В России создали устройства связи, устойчивые к РЭБ

Максим Нартов, Nexign: Оценить окупаемость HRM-системы вполне реально

Российский микроэлектронный завод собирается кратно нарастить выпуск продукции

Конференции

Цифровые HR технологии 2024

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука TECNO MEGABOOK K16S AMD: заметный игрок в доступном сегменте

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Как шум от гаджетов разрушает психику

Показать еще

Наука

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/