Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Искусственный интеллект
|

В Подмосковье будет работать земельный ИИ-патруль

В Московской области искусственный интеллект будет выявлять нецелевое использование земли, заброшенные объекты, а также участки, заросшие борщевиком. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Для этого в автомобили земельных инспекторов установят ИИ-комплексы, которые будут фиксировать нарушения прямо во время движения транспортного средства. Кроме того, нейросеть будет автоматически передавать данные в единую систему, интегрированную с Росреестром, анализировать информацию, обозначать объекты, на которых есть нарушение, и сразу направлять правообладателям уведомления, а в случае с борщевиком – штрафы. По техническим характеристикам и широте спектра нейросетевых алгоритмов комплекс не имеет аналогов в мире», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты
цифровизация

Новый ИИ-проект реализуется Мингосуправления Московской области совместно с региональным Министерством имущественных отношений.

Как отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, реализация нового проекта с применением ИИ в мунземконтроле станет инструментом соблюдения требований земельного законодательства, значительно увеличит выявляемость нарушений, сократит объем работы с участками, где нарушений нет, одним словом, улучшит точность выполнения задач. Кроме того, при том же объеме мероприятий существенно возрастет сумма поступлений в бюджеты городских и муниципальных округов Подмосковья за счет повышения кадастровой стоимости, налогов и процедуры перераспределения участков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

«Касперский» помог Интерполу в борьбе с киберпреступностью. Задержаны более тысячи подозреваемых

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

В России появится «черный список» сотовых телефонов

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2024

Разработчики ГИС, просрочившие госконтракт, вышли на мировое соглашение с госзаказчиком

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: