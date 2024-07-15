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Региональный портал Подмосковья расширяет возможности для уличной торговли

Предприниматели Подмосковья теперь могут онлайн получить место для размещения не только фудтраков или тележек, но и таких нестационарных торговых объектов, как павильоны, киоски и торговые палатки. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В рамках оптимизации услуги, помимо расширения списка видов торговых объектов, модернизирована интерактивная карта: добавлен фильтр по месту размещения, например, общественное пространство, парк, пляж или зона отдыха. Кроме того, для каждой подобранной точки показаны важные характеристики: адрес, тип объекта, специализация и стоимость аренды в месяц», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

К нестационарным торговым объектам (НТО) относятся киоски, бахчевые развалы, ларьки, палатки и другие небольшие павильоны. Если предприниматель хочет поставить такие объекты в Подмосковье, ему необходимо на региональном портале подать заявление в администрацию муниципалитета, на территории которого он планирует вести деятельность.

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Услуга «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта» доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Решение направляется в личный кабинет заявителя в течение 7 рабочих дней.

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