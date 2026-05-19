«Крайон» и Orion soft развивают партнерство для поддержки российских инфраструктурных решений

Компания «Крайон», интегратор технологических решений для цифровой трансформации бизнеса, и компания Orion soft, российский разработчик экосистемы инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса, заключили соглашение о сотрудничестве. Стратегическое партнёрство направлено на развитие отечественной ИТ-экосистемы и поддержку проектов импортозамещения в России. Об этом CNews сообщил представитель компании «Крайон».

В рамках сотрудничества компании объединят экспертизу и технологические возможности для продвижения инфраструктурных решений Orion soft в российском Enterprise-сегменте. Совместная работа будет сфокусирована на направлениях виртуализации, контейнеризации и построения современной ИТ-инфраструктуры на базе импортонезависимых решений, в частности, zVirt и Nova Container Platform. Партнерство направлено на распространение лучших отраслевых практик и развитиe отечественных технологий.

«Сегодня заказчикам важно не просто заменить отдельные зарубежные продукты, а получить стабильную и совместимую ИТ-инфраструктуру, которая будет отвечать задачам бизнеса в долгосрочной перспективе. Сотрудничество с Orion soft позволяет объединить опыт «Крайон» в реализации комплексных ИТ-проектов с возможностями одного из ведущих российских разработчиков инфраструктурного ПО. Это даст нам возможность предлагать рынку более зрелые и эффективные решения для задач импортозамещения и цифровой трансформации», — отметил Вадим Юн, генеральный директор компании «Крайон».

«В ходе проектов по импортозамещению заказчики сталкиваются с задачей сохранить баланс между новым и привычным. При внедрении российских инфраструктурных решений должна сохраняться стабильность уже существующих и эффективно работающих механизмов и процессов. Опыт «Крайон» вместе с техническими возможностями и гибкостью Orion soft позволит предлагать варианты построения импортонезависимой инфраструктуры, которые обеспечат одновременно надежность ее работы и широкие возможности для развития», — сказал Евгений Шишков, генеральный директор Orion soft.

Партнерская работа в дальнейшем будет развиваться вокруг экосистемы решений Orion soft, в которую входят защищенная среда виртуализации zVirt, платформа контейнеризации Nova Container Platform, платформа управления виртуальной и облачной ИТ-инфраструктурой Cloudlink, платформа виртуализации рабочих столов и приложений Termit, решение для управления секретами и защиты доступа StarVault и GitOps-платформа Hyperdrive. Все продукты компании совместимы между собой и включены в реестр ПО Минцифры РФ.

