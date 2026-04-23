HWall от «Крайон»: WAF-решение в Реестре отечественного ПО

«Крайон» объявляет о запуске HWall – решения, которое помогает компаниям закрыть ключевые риски веб-безопасности без сложных внедрений. Продукт включен в Реестр отечественного ПО (№33121 от 17 апреля 2026 г.), что подтверждает его соответствие требованиям российского законодательства и делает продукт актуальным для компаний, реализующих стратегию импортонезависимости. Об этом CNews сообщили представители «Крайон».

HWall объединяет в себе фаервол для веб-приложений (WAF), антибот и защиту от DDoS-атак. Он обеспечивает противодействие наиболее распространенным и критичным угрозам, включая OWASP Top 10, автоматизированные атаки и целевые попытки взлома. Решение анализирует трафик в реальном времени, блокирует вредоносную активность и предотвращает атаки еще на этапе разведки, до того, как они превращаются в инциденты. HWall защищает сайты, API, интернет-магазины, административные панели, IoT-шлюзы и их веб-панели, а также другие веб-интерфейсы, как внешние, так и внутренние.

Среди ключевых возможностей Hwall: блокирование сканеров уязвимостей и попыток разведки; фильтрация трафика по репутации IP-адресов, блокировка подозрительных IP и вредоносных User-Agent; выявление аномалий в трафике и автоматическое ограничение подозрительной активности; блокирование обращений к командно-контрольным серверам (C2); предотвращение типовых веб-атак (SQLi, XSS, RCE, LFI/RFI и др.) в автоматическом режиме; встроенные механизмы антибот и защиты от DDoS-атак на уровне L3, L4, L7.

В HWall также встроен собственный ИИ-ассистент, который упрощает работу специалистов по информационной безопасности. Он способен классифицировать угрозы, определять их критичность, предлагать оптимальные сценарии реагирования, помогать формировать корректные правила фильтрации, генерировать рекомендации по созданию правил исключений при ложных срабатываниях.

У пользователей есть возможность гибко настроить уровень защиты: от режима мониторинга (без блокировок, но с полным анализом) до полноценной фильтрации трафика.

HWall работает по SaaS-модели, поэтому не требует установки и интеграции сложной инфраструктуры. Компании достаточно направить трафик через фильтрующие узлы и сервис сразу начнет работать. Все обновления и поддержка выполняются автоматически. Это снижает нагрузку на внутренние ИТ-команды и ускоряет запуск.

Данные пользователей и телеметрия событий безопасности хранятся раздельно, в изолированном контуре у сертифицированного облачного провайдера. Это обеспечивает высокий уровень сохранности данных и исключает несанкционированный доступ.

HWall предлагает прозрачную модель лицензирования: единый тариф составляет 1900000 руб. в год за 1000 QPS. Количество защищаемых приложений не ограничено, что позволяет масштабировать защиту без дополнительных затрат. В стоимость входят также интеграция с SIEM (Syslog), вводный инструктаж для команды, а также техническая и консультационная поддержка.

«Сегодня веб-приложения становятся ключевой точкой взаимодействия с клиентами и одновременно – основной точкой атаки. По статистике три четверти успешных атак на сетевой периметр начинаются именно с опубликованных веб-ресурсов. Поэтому бизнесу важно закрыть этот вектор атаки, при этом сделать это быстро и без сложных интеграций. HWall как раз отвечает на этот запрос. С ним компании могут быстро закрыть ключевые риски веб-безопасности и повысить устойчивость цифровых сервисов без развертывания дополнительной инфраструктуры и с предсказуемой экономикой», – сказал Вадим Юн, генеральный директор «Крайон».

Компании могут бесплатно протестировать HWall и оценить его эффективность в реальных условиях, для этого достаточно оставить заявку на сайте продукта.