«МTC Web Services» и «Крайон» расширяют сотрудничество в области облачных технологий и ИИ

Компания «Крайон» и компания «MTC Web Services» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Партнерство направлено на развитие сотрудничества в сфере информационных технологий, включая искусственный интеллект, облачные сервисы MWS Cloud, кибербезопасность и другие направления. Оно позволит объединить компетенции «Крайон» в области реализации комплексных ИТ-проектов с технологическими возможностями «MTC Web Services», представляющей российский рынок облачных технологий и ИИ-решений. Основной фокус сотрудничества будет сделан на развитии современных цифровых сервисов, поддержке процессов цифровой трансформации и внедрении отечественных технологий.

«Мы рады начать сотрудничество с компанией «Крайон». Это партнёрство объединяет наши компетенции в ключевых направлениях — искусственном интеллекте, облачных сервисах и кибербезопасности. Мы убеждены, что совместная работа на принципах равенства, взаимной выгоды и доверия позволит нам реализовать значимые проекты и предложить рынку качественно новые решения в сфере информационных технологий. Важно, что формат нашего взаимодействия гибкий — от совместных проектных команд и исследований до проведения конференций и разработки совместных продуктов. Мы открыты к расширению направлений сотрудничества и видим в этом партнёрстве большой потенциал для обеих сторон», – отметил коммерческий директор «МТС Web Services» Александр Чеснавский.

«Сегодня бизнесу необходимы гибкие и надежные технологические решения, которые позволяют быстро адаптироваться к изменениям рынка и выстраивать устойчивую цифровую инфраструктуру. Партнерство с «MTC Web Services» позволит нам расширить возможности для реализации комплексных цифровых проектов и предложить заказчикам современные сервисы, которые помогают бизнесу быстрее внедрять инновации и эффективнее управлять ИТ-инфраструктурой», — отметил Вадим Юн, генеральный директор компании «Крайон».

