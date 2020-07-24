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Спецпроекты

Искусственный интеллект поможет медицине при поддержке НБМЗ и Mail.ru Cloud Solutions

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, Текст: Эльяс Касми

Ассоциация «Национальная база медицинских знаний» (НБМЗ) совместно с облачной платформой Mail.ru Cloud Solutions (MCS) и лабораториями: искусственного интеллекта для медицины Международного медицинского кластера в Сколково, биомедицинских и цифровых технологий ЦНТИ МФТИ, инновационных технологий и искусственного интеллекта НИИ им Н.А.Семашко объявили о завершении грантовой программы поддержки проектов в области цифровизации здравоохранения.

Экспертное жюри, в состав которого вошли специалисты НБМЗ и лаборатории МФТИ, выбрало наиболее перспективные проекты среди участников Ассоциации. Ими стали:

Celsus — система помощи в принятии врачебных решений на основе нейронных сетей. Предназначена для выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях, путем обнаружения патологий на цифровых медицинских изображениях. За время разработки и пилотной эксплуатации было проанализировано более 100 000 исследований в 11 регионах России по направлениям маммографии и флюорографии.

CareMentor AI — линейка нейросетевых систем для анализа результатов рентгенографических и томографических исследований органов грудной клетки. Технология с точностью 86% за 3-20 секунд определяет наличие у пациентов признаков серьезных заболеваний, включая злокачественные новообразования, туберкулез, пневмонию и др. Система компьютерного зрения сегментирует и маркирует на КТ исследованиях легких признаки вирусной пневмонии, определяя степень тяжести поражения легких при COVID-19. Система уже интегрирована в Московский Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС), к которому подключено диагностическое оборудование Москвы.

MedicalDataHub — открытые наборы данных в здравоохранении. Интернет-площадка для специалистов по обработке данных и специалистов по машинному обучению, работающих в сфере здравоохранения.

По результатам конкурсного отбора три лучших команды получают гранты на сумму по 1 млн рублей каждая. Участники конкурса, занявшие с 4 по 8 место, получат бонусы в размере 500 000 рублей, а проекты не из Топ-8, особо отмеченные жюри, — скидку 50% на ресурсы MCS.

Команды разработчиков смогут использовать гранты для доступа к виртуальным вычислительным мощностям, платформе для DevOps, инструментам для хранения и анализа данных, сервисам для BigData, IoT, разработки предиктивных моделей и искусственного интеллекта.

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