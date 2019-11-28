Финалисты «Цифрового прорыва» создали фермерский маркетплейс для жителей Липецкой области

Липецкие разработчики из команды Raketa.Design запустили маркетплейс для покупки фермерских продуктов с доставкой на дом. Такая идея пришла участникам команды в ходе работы над задачей в финале конкурса «Цифровой прорыв» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Сейчас ассортимент маркетплейса CloudFarmer включает около 100 позиций и 5 фермерских хозяйств. Логистические алгоритмы решения вдвое сокращают время доставки и снижают стоимость продуктов для клиента. При этом покупатель может приобрести в одной корзине товары от фермеров из разных населенных пунктов. Стоимость таких заказов по объему и цене сопоставимы с покупкой продуктов в супермаркетах.

Сейчас решение тестируется в Липецкой области. Оно откроет новые каналы дистрибуции фермерам, которые не могут наладить продажи через супермаркеты. Оно также будет полезно фермерам, которые умеют выращивать, но стесняются или просто не умеют продавать, или хозяйствам, которые производят небольшие партии продукта и не хотят наращивать производство в ущерб качеству и репутации.

По словам участника команды Raketa.Design Дмитрия Кравченко, разработчики решения уже проверили несколько десятков гипотез, пообщались с фермерами, привлекли их к участию в экспериментах и провели тестовые продажи и доставку с реальными клиентами. Этот опыт будет учитываться при дальнейшей доработке проекта. На данный момент разработан прототип системы учета покупок, продуктов, фермеров и автоматического составления маршрутных листов. Также прорабатываются юридические вопросы, система контроля и сборки заказов и перевозки продуктов. В планах команды Raketa.Design расширить функционал маркетплейса и добавить функцию заказа готовых блюд из ресторанов. Уже сейчас есть договоренность с несколькими ресторанами Липецка, где будет протестировано приготовление блюд из фермерских продуктов по специальным рецептам шеф-поваров.

«Важно понимать, что фермерские продукты выращиваются в «ламповых» условиях, с особой любовью и заботой. Наше решение предполагает, что репка ещё утром может быть на грядке, а уже вечером запекаться у покупателя в духовке. Так же может быть и с мясом, молоком и другими продуктами», — сказал участник команды Raketa.Design.

«Сегодня вопросу правильного питания уделяется все больше и больше внимания, однако фермерские продукты далеко не самый доступный вид товаров. Стоимость их зачастую сильно завышена, что обусловлено, в том числе, сложностью доставки. Уверен, что решение команды Raketa.Design завоюет популярность как у фермеров, так и у покупателей Липецкой области. Желаем им успехов в развитии проекта и дальнейшего масштабирования», — отметил Олег Мансуров, руководитель конкурса «Цифровой прорыв».

В ноябре участники команды провели встречу с начальником управления информатизации администрации Липецкой области Станиславом Корниенко, где рассказали о деталях проекта. К проекту в администрации проявили заинтересованность и готовность помогать в его развитии. По итогам встречи участники договорились представить проект на расширенном совещании с профильными ведомствами, чтобы выработать план дальнейшего продвижения, а также обсудить подключение фермеров и кооперативов к проекту.

Конкурс «Цифровой прорыв» проходил с 3 апреля по 29 сентября. Финал конкурса состоялся в Казани на территории МВЦ «Казань Экспо» и стал самым масштабным хакатоном в мире — он вошел в «Книгу рекордов Гиннесса», собрав на одной площадке более 3000 ИТ-специалистов из почти 650 команд. На финальном хакатоне с участниками работали свыше 165 отраслевых специалистов, а также 80 модераторов, каждый из которых был закреплен за командами и курировал разработку продукта.

Победителями стали 22 команды из разных регионов России, они разделили между собой призовой фонд в 10 миллионов рублей, смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта.

Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России. 20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов – соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов.

В экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» вошли представители таких крупных компаний как Государственная корпорация «Росатом», «Mail.ru Group», «Мегафон», «МТС» и др.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 22 проекта: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», Всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».