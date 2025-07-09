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Курылев Владимир


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 «Р7 офис» стал частью платформы для оценки квалификации в НАФД 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Курылев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

НАФД - Национальная ассоциация финансовых директоров 1 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25099 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10680 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30845 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21249 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4265 1
Милдсофт StartExam - система тестирования сотрудников 5 1
НКТ - Р7-Офис 423 1
Стародубцева Вера 3 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18007 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 909 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44506 1
Россия - РФ - Российская федерация 150672 1
Экзамены 458 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6536 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49660 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370789, в очереди разбора - 749140.
Создано именных указателей - 178279.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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