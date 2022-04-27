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Tubot завершил разработку системы управления для внутритрубного робота

Cтартап Tubot завершил разработку системы управления для внутритрубного робота. Система, обеспечивающая работу всех функций роботизированного комплекса, успешно протестирована в Новосибирске. Об этом CNews сообщили представители Фонда инфраструктурных и образовательных программ.

Ранее Tubot оснащал своих роботов тестовой системой управления с ограниченным функционалом. Новым управляющим блоком будут оборудованы все внутритрубные комплексы Tubot, включая те, которые стартап разрабатывает совместно с крупнейшей нефтяной компанией.

Разработанная система представляет собой стационарный модуль с большим количеством электронных компонентов, пультом оператора и программным обеспечением. Во время диагностики трубы модуль остается на поверхности земли и через кабель передает роботу команды оператора на движение вперед или назад, принимает сигналы диагностических датчиков и обеспечивает работу всех функций робота, включая аварийную защиту.

«Это большой шаг к готовому продукту. Мы уже приступили к серийному производству тягового блока и создали систему управления для него. Из всех ключевых компонентов робота нам осталось разработать питающий кабель. Планируем закончить его разработку в течение двух-трех месяцев», – сказал генеральный директор Tubot Станислав Розанов.

В ближайшее время российский внутритрубный робот будет готов к пуско-приемным испытаниям, а после поступит в коммерческую эксплуатацию для нефтегазовой, атомной и химической промышленности.

Tubot создается для транспортировки диагностического внутритрубного оборудования, которое оценивает техническое состояние трубопроводов и предотвращает аварии, человеческие жертвы, урон экологии и по своему функционалу превышает уже существующие решения для диагностики и очистки труб от иных производителей.

В России функционирует порядка 1,5 млн км магистральных трубопроводов, в мире – около 2,5 млн километров. 80% из них эксплуатируется уже более 30 лет. Финансовый урон от выхода труб из строя и связанных с ним потерь в ряде промышленно развитых стран оцениваются в более чем $14 млрд.

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Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) – один из федеральных институтов развития. Фонд первым в России начал работать в deeptech секторе по венчуростроительной модели и создал с нуля 900 стартапов. Фонд придерживается экосистемного подхода при выходе в новые технологии и рынки.

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