МТС защитил свыше 5 млн абонентов от спам-звонков с помощью ИИ

Количество пользователей сервиса «Защитник», который с помощью ИИ расшифровывает спам-звонки, выросло в три раза по итогам 2022 г. Если в начале 2022 г. число клиентов, подключивших эту услугу, составляло 1,7 млн человек, то в конце 2022 г. оно достигло 5,2 млн. Пользователи сервиса «Защитник» получают смс-сообщения с содержанием нежелательных разговоров: таким образом они не тратят время на контакты со спамерами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Компания MTS AI интегрировала ИИ-функцию расшифровки нежелательных звонков в сервис «Защитник» для абонентов МТС. «Защитник» отвечает на нежелательные вызовы, задает уточняющие вопросы. По окончании разговора искусственный интеллект расшифровывает диалог и отправляет его содержание в виде смс. В том же сообщении указывается номер, с которого звонили абоненту, категория звонка (например, опросы, коллекторы, банки и так далее) и ссылка на приложение «Мой МТС», где содержатся полные данные. Таким образом, абоненты МТС могут быть уверены, что важная информация не потеряется.

«Задача MTS AI — создавать решения на базе ИИ-технологий, которые будут делать жизнь клиентов проще и комфортнее. Расшифровка звонков — один из примеров применения искусственного интеллекта на благо общества. Абоненты МТС защищены от нежелательных контактов, но в то же время они могут держать руку на пульсе, получая информацию о том, кто и зачем им звонил, — сказал Иван Дулов, менеджер по продукту Audiogram.

Чтобы конечным пользователям было проще воспринимать сообщения, команда MTS AI доработала опцию расстановки знаков препинания. Также искусственный интеллект научили переводить числительные в цифровые значения (например, триста двадцать пять, сказанные словами, в 325). Помимо этого, абоненты МТС не столкнутся с хамством спамера, потому что разработчики MTS AI добавили сервис «Антимат», который преобразовывает нецензурную лексику в специальные символы.

Функция транскрибации разговоров реализована на базе Audiogram — платформы синтеза и распознавания речи от MTS AI. Она позволяет в реальном времени автоматически преобразовывать речь в текст, и наоборот, озвучивать текст выбранным голосом, с определенной интонацией и ударениями.

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MTS AI (дочерняя структура ПАО «МТС») разрабатывает продукты для людей и бизнеса на основе технологий компьютерного зрения и обработки естественного языка. Одно из направлений работы – экспертная поддержка стартапов ранних стадий в области DeepTech и AI, а также инвестиции в перспективные проекты.