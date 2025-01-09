Sitronics Group поставила модульный ЦОД машиностроительному предприятию под ключ

Российская ИТ-компания Sitronics Group развернула модульный центр обработки данных (ЦОД) собственного производства на территории одного из машиностроительных предприятий Московской области.

Sitronics Group более 20 лет проектирует и строит центры обработки данных. Сейчас компания также производит модульные ЦОДы мощностью до 900 кВт, соответствующие международным стандартам надежности Uptime Institute (TIER-Ready).

Компания обеспечила проектирование, поставку и развертывание модульного ЦОДа под ключ. Большая часть компонентов поставленного предприятию дата-центра отечественные. ЦОД относится к классу SIT-MONO и объединяет все системы в едином корпусе-моноблоке, отдельно установлен только дизель-генератор в контейнере типа «Север».

Модульный ЦОД оснащен источником бесперебойного питания с литий-ионными АКБ, обеспечивающим время поддержки 30 минут, содержит 11 стоек общей мощностью 72 кВт. Часть стоек ЦОДа используется как основной узел связи, а в остальных размещается вычислительное оборудование, поэтому в составе структурированной кабельной системы (СКС) ЦОД — более 800 оптических и медных соединений. Оптический сегмент выполнен на базе высокоплотных претерминированных решений.

«На борту реализованного модульного ЦОД — полный комплект систем мониторинга, включая наше фирменное решение на базе MasterSCADA 4D и отечественную систему раннего предупреждения о пожаре. Вес ЦОД без аккумуляторных батарей составляет 30 тонн. Мощный конструктив позволяет транспортировать ЦОД в полной комплектации без риска повреждений», — отметил Игорь Анисимов, директор департамента центров обработки данных Sitronics Group.

Модульное решение Sitronics Group с высоким уровнем заводской готовности существенно экономит время развертывания ЦОДа на площадке. Компания берет на себя все затраты на тестирование, сертификацию и логистику.

«Мы сфокусированы на Prefab-сегменте модульных ЦОД, который позволяет гибко масштабировать инфраструктуру в соответствии с потребностями бизнеса в короткие сроки и значительно снижает капитальные затраты заказчиков на строительство и эксплуатацию», — сказал Игорь Анисимов.

С решением в виде цифровой модели модульного ЦОД можно ознакомиться на сайте Sitronics Group.