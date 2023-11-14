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Sitronics Group представила ЦОД для банков, ритейлеров и операторов связи

Sitronics Group представила российский модульный дата-центр. Собственное серийное производство типовых быстровозводимых ЦОДов российский разработчик решений для государства и бизнеса запустил в 2023 г. в Подмосковье.

Директор департамента центров обработки данных Sitronics Group Игорь Анисимов отмечает, что модель создания центров обработки данных «под ключ» сегодня наиболее востребована среди заказчиков компании – это позволяет повысить защищенность ИТ-инфраструктуры, повысить ее надежность, при этом сократить затраты на строительстве и обслуживании за счет централизации распределенной структуры и нивелирования необходимости содержать несколько обслуживающих команд.

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«Все модули такого ЦОД полностью собираются и испытываются на производстве. Это гарантирует качество и обеспечивает минимальные требования к времени монтажа и квалификации монтажников во время развертывания на площадке заказчика. Кроме того, все элементы конструкций разработаны с учетом транспортировки и помещаются в стандартный 40-футовый контейнер, что позволяет нам осуществить доставку в короткие сроки в любую точку страны», - сказал Игорь Анисимов.

Он также отметил, что на сегодняшний день Sitronics Group в составе дата-центра готова обеспечить до 70% отечественных компонентов, что заметно снижает степень зависимости от импорта. Кроме того, в модульных ЦОДах применяется разработанная инженерами Sitronics Group система косвенного адиабатического охлаждения. Также по желанию заказчикам может быть задействована собственная сертифицированная ИТ-инфраструктура: платформа виртуализации Sitronics Group внесена в реестр отечественного ПО, а серверы – в реестр Минпромторга РФ.

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