IXcellerate открыл новый дата-центр в России

IXcellerate, оператор сети коммерческих центров обработки данных, объявил о завершении строительства и открытии Moscow Two – своего второго дата-центра в России. С вводом в эксплуатацию новых мощностей суммарное количество стойко-мест IXcellerate составило 3315 единиц, что вывело компанию на третью позицию в рейтинге отечественных ЦОД.

ЦОД IXcellerate Moscow Two построен в рекордные сроки – за шесть месяцев. По заявлению компании, он полностью готов к эксплуатации и соответствует всем необходимым международным стандартам. К моменту его открытия текущими и новыми клиентами зарезервировано более 85% мощностей. Такая востребованность дата-центров IXcellerate обусловлена качеством их инженерной инфраструктуры и высоким уровнем надежности, включая доступность сервиса на уровне 99,999%.

Площадь машинного зала Moscow Two составляет 3 тыс. м2, на которых расположено 1480 стойко-мест. Это самый большой в России монообъемный машинный зал в сегменте коммерческих дата-центров. ЦОД спроектирован для размещения высоконагруженных серверов и инфраструктуры для сверхплотных вычислений. Его энергомощность составляет 12 МВт, из них 7,5 МВт запланированы на полезную ИТ-нагрузку. В настоящее время Uptime Institute Russia ведет работу по сертификации дата-центра на соответствие уровню Tier III.

Объем вложений в совокупные мощности двух объектов IXcellerate оценивается в $80 млн. На следующем этапе в период с 2019 по 2023 гг. компания планирует построить еще два дата-центра на общую сумму порядка $230 млн в московском регионе. Финансирование строительства следующего ЦОД планируется, в том числе, за счет кредитных средств. Согласно стратегии развития, совокупная емкость объектов IXcellerate к 2023 г. превысит 15 тыс. стойко-мест, что, по оценкам компании, позволит ей занять около 25% локального рынка.

Клиентами IXcellerate являются более 100 международных и российских компаний, включая Nestlé, Thomson Reuters, Orange Business Services, Softline, Чайнасельсхозбанк, Huawei, Tencent Cloud, Zenlayer и другие. Основной приток выручки (более 50%) обеспечивают корпорации из Азиатского региона. Компания демонстрирует устойчивый рост, ее доход по итогам 2018 финансового года вырос в два раза по сравнению с 2017 г. в 2019 г. динамика роста остается прежней.

Гай Вилнер, основатель и СЕО IXcellerate, сказал: «Сегодня, спустя семь лет после старта, наша компания на 100% отвечает своему первоначальному замыслу – построить в России сеть самых мощных и передовых дата-центров с лучшими технологиями, клиентским сервисом и командой. Наши услуги востребованы у самых взыскательных клиентов, а бизнес привлекателен для инвесторов. Рынок дата-центров в России растет более, чем на 20% в год, а мы эти темпы значительно опережаем. Наше кредо – делать свою работу, превосходя ожидания, поддерживать сервис на самом высоком уровне, ставить и достигать новые амбициозные цели. Только так можно обеспечить устойчивый рост и доверие наших клиентов, инвесторов и партнеров».

Дмитрий Фокин, управляющий директор IXcellerate, сказал: «Мы живем в эпоху расцвета цифровых технологий, когда проблема хранения данных и управления ими становится актуальной как никогда раньше. У IXcellerate – сверхответственная миссия: обеспечить своим клиентам надежную инфраструктуру, чтобы они были на 100% спокойны за свои данные и смогли сосредоточить все усилия на решения ключевых бизнес-задач. И мы абсолютно к этому готовы. У нас прозрачная база инвесторов, высоконадежная сертифицированная инфраструктура, открытая нейтральная политика по отношению к операторам связи и облачным провайдерам, и главное – нацеленность на постоянное совершенствование своих услуг».