REG.RU возобновляет образовательный проект «Экскурсии в дата-центре» для старшеклассников и студентов

Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU возобновляет проект «Экскурсии в дата-центре» для школьников старших классов и студентов. Теперь экскурсии проходят в собственном ЦОДе компании на территории Технополис «Москва». Цель проекта — профориентация и просвещение в сфере IT и современной интернет-инфраструктуры.

Экскурсии проходят в собственном дата-центре REG.RU с современной инфраструктурой. Посетителям представляют машинный зал с серверными стойками, сетевым оборудованием и системами хранения данных, источники бесперебойного питания, системы распределения питания и управления дизель-генераторной установкой. На специальной тестовой стойке можно посмотреть, как устроено серверное оборудование изнутри.

Проводят экскурсии инженеры дата-центра. Они рассказывают не только об устройстве оборудования, но и о специфике профессии и о том, как работают службы ЦОДа.

Экскурсии проводятся в строго определённых зонах ЦОДа, что гарантирует безопасность и неприкосновенность клиентского оборудования. Размер экскурсионной группы до 10 человек позволяет учитывать санитарно-эпидемиологические требования.

Попасть на экскурсии в дата-центре могут старшеклассники и студенты из образовательных учреждений Москвы, Московской и ближайших областей по предварительной записи. Отправить заявку на участие можно в специальной форме, а задать любые вопросы по адресу event@reg.ru.

«Проекту экскурсий в дата-центре 3 года. За это время наши площадки посетили сотни школьников и студентов. В связи с пандемией мы приостанавали проект, но вернулись к нему уже в собственном ЦОД на территории технополиса “Москва”. Интерес к сфере IT только растёт, многие ребята мечтают построить в ней свою карьеру и наши профориентационные мероприятия — один из шагов к этому. Стоит отметить, что ЦОД — режимный объект, и просто так попасть сюда невозможно, поэтому для фанатов технологий посещение дата-центра — это фактически исполнение мечты. И мы рады быть причастными к этому», — комментирует event-менеджер REG.RU Азалия Максимова.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в .RU и .РФ). Компания работает с 2006 года и в мае 2021 года отметила своё 15-летие. Сегодня обслуживает более 3300000 доменов, услугами пользуются 2200000 клиентов, среди которых Mail.ru Group, Avito, Газпром-медиа Холдинг, Первый Бит. Каждый второй домен в Рунете регистрируется в REG.RU. Компания предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов.

Официальные аккаунты REG.RU в соцсетях: instagram.com/regru, vk.com/regru, facebook.com/REG.RU, t.me/regru, twitter.com/regru, youtube.com/user/regruvideo.