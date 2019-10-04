IXcellerate удвоил мощности в России после открытия нового ЦОДа

IXcellerate объявила о завершении строительства и открытии Moscow Two – своего второго дата-центра в России. С вводом в эксплуатацию новых мощностей суммарное количество стойко-мест IXcellerate составило 3315 единиц, что вывело компанию на третью позицию в рейтинге отечественных ЦОД .

ЦОД IXcellerate Moscow Two построен в рекордные сроки – за 6 месяцев. Он полностью готов к эксплуатации и соответствует всем необходимым международным стандартам. К моменту его открытия текущими и новыми клиентами зарезервировано более 85% мощностей. Такая востребованность дата-центров IXcellerate обусловлена качеством их инженерной инфраструктуры и максимальным уровнем надежности, включая доступность сервиса на уровне 99,999%.

Площадь машинного зала Moscow Two составляет 3000 кв. м, на которых расположено 1480 стойко-мест. Это самый большой в России моно-объемный машинный зал в сегменте коммерческих дата-центров. ЦОД спроектирован для размещения высоконагруженных серверов и инфраструктуры для сверхплотных вычислений. Его энергомощность составляет 12 МВт, из них 7,5 МВт запланированы на полезную ИТ-нагрузку. В настоящее время Uptime Institute Russia ведет работу по сертификации дата-центра на соответствие уровню Tier III.

Объем вложений в совокупные мощности двух объектов IXcellerate оценивается в $80 млн. На следующем этапе в период с 2019 по 2023 гг. компания планирует построить еще два дата-центра на общую сумму порядка $230 млн в Московском регионе. Финансирование строительства следующего ЦОД планируется, в том числе, за счет кредитных средств. Согласно стратегии развития совокупная емкость объектов IXcellerate к 2023 году превысит 15.000 стойко-мест, что, по оценкам компании, позволит ей занять около 25% локального рынка.

Клиентами IXcellerate являются более 100 международных и российских компаний, включая Nestlé, Thomson Reuters, Orange Business Services, Softline, Чайнасельсхозбанк, Huawei, Tencent Cloud, Zenlayer и другие. Основной приток выручки (более 50%) обеспечивают корпорации из Азиатского региона. Компания демонстрируют устойчивый рост, ее доход по итогам 2018 финансового года вырос в 2 раза по сравнению с 2017 годом, в 2019 году динамика роста остается прежней.

Гай Вилнер, основатель и СЕО IXcellerate, отметил: «Сегодня, спустя семь лет после старта, наша компания на 100% отвечает своему первоначальному замыслу – построить в России сеть самых мощных и передовых дата-центров с лучшими технологиями, клиентским сервисом и командой. Наши услуги востребованы у самых взыскательных клиентов, а бизнес привлекателен для инвесторов. Рынок дата-центров в России растет более, чем на 20% в год, а мы эти темпы значительно опережаем. Наше кредо – делать свою работу, превосходя ожидания, поддерживать сервис на самом высоком уровне, ставить и достигать новые амбициозные цели. Только так можно обеспечить устойчивый рост и доверие наших клиентов, инвесторов и партнеров».

Дмитрий Фокин, управляющий директор IXcellerate, сказал: «Мы живем в эпоху расцвета цифровых технологий, когда проблема хранения данных и управления ими становится актуальной как никогда раньше. У IXcellerate – сверхответственная миссия: обеспечить своим клиентам надежную инфраструктуру, чтобы они были на 100% спокойны за свои данные и смогли сосредоточить все усилия на решения ключевых бизнес-задач. И мы абсолютно к этому готовы. У нас прозрачная база инвесторов, высоконадежная сертифицированная инфраструктура, открытая нейтральная политика по отношению к операторам связи и облачным провайдерам, и главное – нацеленность на постоянное совершенствование своих услуг».

В ходе строительства Moscow Two использованы лучшие инженерные практики IXcellerate, опробованные в процессе эксплуатации Moscow One, а также инновационные решения ее технологического партнера – компании Vertiv, мирового лидера в проектировании, создании и обслуживании критически важной инфраструктуры для дата-центров. Среди них монообъемный проект зала, который исключает разделение пространства на гермозоны и тем самым повышает рентабельность ЦОД за счет оптимальной загрузки полезной площади; система автоматизированного пожаротушения водяным туманом HI-FOG с возможностью точечного тушения и устранения задымлений; кондиционирование на базе решения Vertiv Liebert PDX EconoPhase, обеспечивающее энергоэффективность, высокую степень резервирования и компактность; cистема бесперебойного питания по технологии контейнерных модулей заводской готовности Vertiv Power Module, включающих электрощитовое оборудование и все необходимые инженерные подсистемы, позволяющая гибко масштабировать доступные мощности по мере развития ЦОД; литий-ионные батареи, которые отличаются долгим сроком службы и высокой компактностью, благодаря чему освобождается дополнительная площадь для размещения оборудования заказчиков; единая компьютеризированная система управления процессами эксплуатации ЦОД (CMMS), которую IXсellerate внедряет с уникальной базой данных для повышения надежности всех своих объектов;

На территории кампуса IXcellerate организована единая телекоммуникационная транспортная система: каждый ЦОД обеспечен двумя автономными подключениями к кабельной канализации и собственной телекоммуникационной комнатой с узлами связи операторов. Дополнительно оба здания дата-центров соединены оптическими магистралями по двум независимым трассам, благодаря чему клиенты ЦОД Moscow Two могут подключаться к любому из уже существующих 51 операторов из ЦОД Moscow One.

Николай Харитонов, глава представительства Vertiv в России и Беларуси, сказал: «Открытие Moscow Two – еще один важный этап многолетнего сотрудничества IXcellerate и Vertiv. Для оснащения второго центра обработки данных в Москве были применены наиболее современные, эффективные и надежные инженерные системы, которые позволяют реализовать любые технические требования заказчиков и способны масштабироваться с развитием ЦОД. Мы с гордостью наблюдаем за развитием IXcellerate – ведущего оператора коммерческого дата-центра в России, и готовы поддержать его дальнейших рост, обеспечивая наивысший уровень технологического партнерства».

Инновационный подход IXcellerate к строительству ЦОД отмечен в 2019 году престижной международной премией Global 100 в категории «Best for Data Center innovations & Сolocation services».