«Ростелеком-ЦОД» запустил дата-центр на 100 стоек в Москве

«Ростелеком-ЦОД» объявил о том, что в конце августа в здании дата-центра Москва-I по адресу Остаповский проезд 22/13 заработал новый модуль на 100 стоек.

В новом модуле общей площадью 500 кв. м будет работать машинный зал на 100 стойко-мест. Модуль располагается на первом этаже дата-центра Москва-I, но при этом обладает независимыми инженерными системами: холодоснабжение, гарантированное и бесперебойное энергоснабжение, пожаротушение.

По надежности инженерной инфраструктуры дата-центр соответствует стандарту Tier III. Это означает, что все единицы инженерного оборудования и пути дистрибуции (кабели питания, трассы, трубопроводы) зарезервированы как минимум по схеме N+1.

«Новый модуль уже принимает первых клиентов. Обслуживать его инфраструктуру будет совместная команда РТК-ЦОД и DataLine, — сказал генеральный директор «Ростелеком - Центры обработки данных» Павел Каплунов. – Прямо по соседству с новым объектом полным ходом идет строительство дата-центра на 2000 стоек – Москва-IV, который мы будем сертифицировать по стандарту Uptime Institute Tier IV. До конца этого года мы также планируем сдать в эксплуатацию еще две площадки в Москве, дата-центр в Санкт-Петербурге и Новосибирске».