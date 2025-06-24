K2 Cloud открыл доступ к новому региону в Санкт-Петербурге через единую консоль управления

K2 Cloud (подразделение «К2Тех») открыл доступ к новому региону своей облачной платформы в Санкт-Петербурге. Он уже доступен всем пользователям и позволяет корпоративным клиентам строить географически распределенную катастрофоустойчивую инфраструктуру, а также создавать полноценные решения для обеспечения непрерывности бизнеса через единый интерфейс. Об этом CNews сообщили представители K2 Cloud.

Регион ru-spb функционирует на базе современного дата-центра уровня Tier III в Санкт-Петербурге и уже поддерживает все облачные сервисы K2 Cloud: виртуальные машины с дисками нового типа st3, PaaS-решения, управляемые кластеры Kubernetes, S3-совместимое объектное хранилище, сервис резервного копирования с полным набором функций и другие решения платформы. Так, например, с помощью Geo-DNS возможно реализовать сценарий, при котором пользователи СЗФО направляются на петербургские мощности, ЦФО — на московские, а остальные регионы обслуживаются по принципу round-robin, при котором запросы равномерно распределяются между доступными мощностями.

Управление доступами и привилегиями пользователей (IAM), как и другие глобальные сервисы, работает сразу во всех регионах: создавая пользователя или назначая права, заказчик делает это единоразово для всех регионов «К2 Облака». При этом, независимость инфраструктуры облачных регионов друг от друга значительно повышает общую доступность клиентских сервисов.

«Сегодня географическая распределенность инфраструктуры стала критически важной для бизнеса. Это необходимое условие для обеспечения отказоустойчивости и бесперебойной работы сервисов. Наш новый регион в Санкт-Петербурге позволяет заказчикам распределять нагрузку между локациями, что повышает надежность работы клиентских сервисов. Кроме того, за счет географической близости для пользователей и компаний Северо-Западного федерального округа снижается уровень задержки (latency). При этом мы сохраняем ключевое преимущество K2 Облака — единую точку управления всей распределенной инфраструктурой клиента. Это повышает удобство работы для пользователей и значительно сокращает операционные затраты по сравнению с подходами, где каждый регион является отдельной инсталляцией с собственными учетными записями или интерфейсом», — сказал технический директор K2 Cloud Кирилл Бойко.

K2 Cloud продолжает развивать возможности для работы с мультирегиональной инфраструктурой. В ближайшее время платформа получит инструменты для упрощения сетевого взаимодействия между регионами и автоматизации передачи образов виртуальных машин и резервных копий.