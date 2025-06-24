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K2 Cloud открыл доступ к новому региону в Санкт-Петербурге через единую консоль управления

K2 Cloud (подразделение «К2Тех») открыл доступ к новому региону своей облачной платформы в Санкт-Петербурге. Он уже доступен всем пользователям и позволяет корпоративным клиентам строить географически распределенную катастрофоустойчивую инфраструктуру, а также создавать полноценные решения для обеспечения непрерывности бизнеса через единый интерфейс. Об этом CNews сообщили представители K2 Cloud.

Регион ru-spb функционирует на базе современного дата-центра уровня Tier III в Санкт-Петербурге и уже поддерживает все облачные сервисы K2 Cloud: виртуальные машины с дисками нового типа st3, PaaS-решения, управляемые кластеры Kubernetes, S3-совместимое объектное хранилище, сервис резервного копирования с полным набором функций и другие решения платформы. Так, например, с помощью Geo-DNS возможно реализовать сценарий, при котором пользователи СЗФО направляются на петербургские мощности, ЦФО — на московские, а остальные регионы обслуживаются по принципу round-robin, при котором запросы равномерно распределяются между доступными мощностями.

Управление доступами и привилегиями пользователей (IAM), как и другие глобальные сервисы, работает сразу во всех регионах: создавая пользователя или назначая права, заказчик делает это единоразово для всех регионов «К2 Облака». При этом, независимость инфраструктуры облачных регионов друг от друга значительно повышает общую доступность клиентских сервисов.

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«Сегодня географическая распределенность инфраструктуры стала критически важной для бизнеса. Это необходимое условие для обеспечения отказоустойчивости и бесперебойной работы сервисов. Наш новый регион в Санкт-Петербурге позволяет заказчикам распределять нагрузку между локациями, что повышает надежность работы клиентских сервисов. Кроме того, за счет географической близости для пользователей и компаний Северо-Западного федерального округа снижается уровень задержки (latency). При этом мы сохраняем ключевое преимущество K2 Облака — единую точку управления всей распределенной инфраструктурой клиента. Это повышает удобство работы для пользователей и значительно сокращает операционные затраты по сравнению с подходами, где каждый регион является отдельной инсталляцией с собственными учетными записями или интерфейсом», — сказал технический директор K2 Cloud Кирилл Бойко.

K2 Cloud продолжает развивать возможности для работы с мультирегиональной инфраструктурой. В ближайшее время платформа получит инструменты для упрощения сетевого взаимодействия между регионами и автоматизации передачи образов виртуальных машин и резервных копий.

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