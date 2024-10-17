К2 Cloud развернул ИТ-инфраструктуру для работы «Центра энергосертификации»

Облачный провайдер K2 Cloud успешно развернул ИТ-инфраструктуру для «Центра энергосертификации» (ЦЭС, дочерняя компания ассоциации «НП Совет рынка») и взял на техническую поддержку пакет его корпоративных ИТ-сервисов. Работы по проекту провайдер завершил в рекордные четыре недели, предоставив заказчику все цифровые технологии, необходимые для эффективной организации деятельности центра.

«Центр энергосертификации» был создан в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» и отвечает за развитие национальной системы сертификации низкоуглеродной электроэнергии. Организация проводит квалификацию объектов генерации, а также ведет реестр атрибутов генерации и «зеленых» сертификатов, подтверждающих, что электричество было произведено с помощью возобновляемых или низкоуглеродных источников энергии. Это позволяет компаниям покупать и продавать «зеленую» электроэнергию с полной прозрачностью и подтверждением ее происхождения. ЦЭС был создан в августе 2023 г., а сама система обращения атрибутов генерации и сертификатов (реестр) начала функционировать с февраля 2024 г. Для того, чтобы запустить работу системы в срок, ЦЭС было необходимо оперативно организовать работу офиса, включая развертывание локальной сетевой инфраструктуры и ИТ-платформы для пользовательских сервисов.

Специалисты K2 Cloud развернули в облаке и взяли на поддержку ИТ-инфраструктуру (IaaS) и пакет ИТ-сервисов, необходимых для офисной работы. Решение включает VPN-соединение между облаком и офисом, которое обеспечивает безопасный удаленный доступ сотрудников в систему, аренду сетевого оборудования с обслуживанием, что гарантирует надежную связь с облачными сервисами. Для тестовой среды используется Managed Kubernetes (KaaS), что упрощает развертывание и управление контейнеризованными приложениями реестра. Кроме того, К2 Cloud взяла на аутсорсинг ИТ-процессы ЦЭС, включая администрирование ИТ-инфраструктуры и аутстаффинг DevOps-инженеров.

Технический директор K2 Cloud Кирилл Бойко отметил, что сегодня один из главных трендов в области внедрения ИТ-решений – это комплексные проекты. За счет этого провайдер имеет возможность оптимально настроить работу всех цифровых систем заказчика.

«Мы готовы поддерживать наших клиентов в любых ситуациях, включая самые нестандартные. Возможность привлечения к проектам специалистов K2Тех значительно расширяет нашу экспертизу. Для нас проект с ЦЭС – это вклад в устойчивое развитие энергетического сектора страны», – сказал технический директор K2 Cloud Кирилл Бойко.