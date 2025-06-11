BandLink Research опубликовал новое исследование об эффективности пресейвов для артистов разных категорий

Сервис для артистов BandLink опубликовал новое индустриальное исследование BandLink Research совместно с командами «Яндекс Музыки» и VK «Музыки». Оно посвящено эффективности пресейвов для артистов разных уровней — от новичков до уже признанных звезд.

Пресейвы — инструмент для продвижения релизов, позволяющий добавлять новинки любимых артистов в свою медиатеку еще до его официального выхода, и, как показало исследование, один из главных трендов 2024 г. Так, за прошедший год пресейвы в «Яндекс Музыке», «VK Музыке», Spotify и Apple Music, созданные через BandLink, а также через блок «Будущие релизы» в «Яндекс Музыке» сделали более 1,5 млн пользователей. Это на порядок больше пользователей, использовавших предварительное сохранение релизов в 2023 г. В 2024 г. доля пресейвов на стримингах распределилась следующим образом: 66,4% — «Яндекс Музыка», 26,7% — «VK Музыка», 4,2% — Spotify и 2,7% — Apple Music.

Использование пресейва помогает артистам максимизировать аудиторию в первые дни после релиза, быстрее собрать первые лайки и прослушивания, а это — наряду с другими активностями — становится еще одним сигналом для рекомендаций стримингов. Так алгоритмы понимают, что эта музыка пользуется интересом у пользователей и ее нужно показать более широкой аудитории.

По данным «Яндекс Музыки», использование пресейвов в три раза повышает шансы молодых артистов с аудиторией до 100 тыс. ежемесячных слушателей на попадание музыки в рекомендательную систему. А артистам с аудиторией более 100 тыс. инструмент помогает быстрее находить релевантных релизу слушателей в «Моей волне». В первую неделю после выхода релизы, собравшие лайки через функцию предварительного сохранения, могут набрать в 1,5 раза больше слушателей, чем релизы, выпущенные без возможности пресейва.

К тому же аудитория, сохраняющая релизы заранее, высоко вовлечена в их прослушивание — 61% пользователей, которые сохранили будущий релиз, слушают его в первую неделю после выхода, а 43% — в первый же день.

В 2024 г. пресейвы стали стремительно набирать популярность среди артистов. Почти каждый третий исполнитель в России, выпустивший новый релиз, использовал их для продвижения своей музыки. Активный рост интереса к пресейвам среди начинающих и больших артистов отмечает сервис «VK Музыка», приводя данные, что даже артисты, не превышающие 500 слушателей пользуются инструментом. Всего в 2024 г. более 43 тыс. артистов получили хотя бы одно предварительное сохранение релиза через пресейвы BandLink (в «Яндекс Музыке», «VK Музыке», Spotify и Apple Music) и отдельно «Яндекс Музыки», а это в семь раз больше, чем годом ранее.

«Пресейвы решают задачу привлечения первой аудитории релиза, что в свою очередь, повышает его шансы на взлет в «Моей волне». Благодаря нашей системе персональных рекомендаций музыка артиста может быть открыта миллионам слушателей. Каждый четвертый артист, взлетевший в «Моей волне» и попавший в наш проект «Искра», сейчас имеет более миллиона ежемесячных слушателей в «Яндекс Музыке». Поэтому пресейвы сегодня — это важный инструмент для продвижения релиза, который артисты все чаще интегрируют в свои промокампании, тем самым еще и укрепляя связь со слушателями», — сказала Яна Скотникова, руководитель продукта для артистов «Яндекс Музыки» и BandLink.

«Мы заметили активный рост интереса к пресейвам в «VK Музыке» со стороны артистов самых разных масштабов и жанров — среди звезд первой величины и начинающих музыкантов, чьи прослушивания не превышают 500 слушателей в месяц. Каждый артист получает и новый способ взаимодействия с текущей аудиторией еще до выхода релиза, и возможность выйти на более широкую аудиторию через рекомендательные алгоритмы VK Mix. Мы уверены, что пресейвы — эффективный инструмент вовлечения аудитории, и готовим обновления, расширяющие возможности работы с пресейвами в «VK Музыке», — сказал Александр Попов, руководитель B2B-направления «VK Музыки».