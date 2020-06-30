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«Билайн Бизнес» запустил услугу «Энергоконсалт» для малого и среднего бизнеса

Бизнес Аутсорсинг

«Билайн Бизнес» запустил услугу «Энергоконсалт» для клиентов малого и среднего бизнеса, потребляющих большие объемы электроэнергии в процессе своей деятельности.

В компании уверены, что профессиональная экспертная поддержка по оптимизации расходов на электроэнергию поможет сократить финансовую нагрузку на предприятия, которые не остановили работу, на вновь открывающиеся после нерабочих дней офисы, на арендодателей бизнес-помещений, потерпевших финансовые убытки вследствие введения режима самоизоляции.

Для расчета энергоэффективности предприятия эксперты «Билайн Бизнес» будут проводить аудит технической документации и договоров энергоснабжения. При этом проверяется: корректность применения уровней нерегулируемых цен на электричество (мощность); корректность начисления объемов потерь электрической энергии.

Помимо аудита планируется осуществлять: анализ тарифообразования в регионах присутствия объектов и предоставлять рекомендации по выбору оптимальной ценовой категории для расчетов за потребленную электроэнергию; предоставление иных рекомендаций, направленных на снижение стоимости потребления электроэнергии.

Оплата за консультационные услуги будет взиматься по факту получения экономического эффекта.

Александр Попов, директор департамента по развитию фиксированного бизнеса и конвергентных решений «Вымпелкома», сказал: «Рациональное использование ресурсов — важный аспект не просто в сокращении издержек на выходе из режима самоизоляции, но и залог устойчивого развития на долгий период как по финансовым показателям, так и в плане экологии. Мы хотим помочь компаниям бережнее относиться к электроэнергии, чтобы те могли и сэкономить, и снизить нагрузку на окружающую среду. Грамотно проведенный экспертный аудит позволяет сократить расходы на электроэнергию на 10-15%. По внутренним оценкам "Билайн Бизнес", в денежном эквиваленте сумма экономии может достигать до 800 тыс. руб. в год для небольшого бизнес-центра и порядка 50 млн руб. в год для крупного бизнес. "Билайн Бизнес" планирует и дальше развивать проекты в области электроэнергетики, в связи с чем уже сейчас имеет в штате высококвалифицированных специалистов, готовых делиться своей экспертизой».

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