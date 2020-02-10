«Билайн бизнес» запустил биржу каналов связи

«Билайн бизнес» (структурное подразделение «Вымпелкома») запустил платформу межоператорского взаимодействия – «Биржа последней мили». Платформа позволяет арендовать каналы связи между клиентом и узлом доступа провайдера связи.

Сервис не является коммерческим, и им могут воспользоваться любые операторы связи, включая региональных и международных игроков. Уже сейчас первые участники Биржи могут присылать свои предложения по сотрудничеству на размещаемые заявки, а с 2020 года будет доступен полный функционал платформы: участники смогут создавать заявки на каналы, нумерацию, аренду позиций, а также использовать публичный API. Таким образом, рынок станет более прозрачным, что приведет к естественному росту конкуренции, снижению цен и ускорению работы в целом.

Александр Попов, директор департамента по развитию фиксированного бизнеса и конвергентных решений «Вымпелкома», отметил: «Текущий процесс межоператорского взаимодействия осложнен старыми форматами коммуникации: для подключения клиента к своему узлу связи оператор ищет местных провайдеров, пишет запросы на почту, ждет ответ до 30 дней, обсуждает ценовые и технические условия. Это растянутый и не всегда результативный процесс. А если требуются нестандартные условия, то можно потратить много времени и не получить никакого результата. С запуском платформы процесс взаимодействия станет намного быстрее и прозрачнее, а благодаря участию небольших локальных операторов увеличится количество получаемых предложений. Местные провайдеры смогут настроить оповещение о новых заявках на конкретных участках, чтобы не пропустить потенциально интересные».

В сентябре 2019 года состоялся тестовый запуск платформы: компания разыграла более 1000 лотов в Москве и Санкт-Петербурге и зарегистрировала более 200 операторов связи. До конца 2020 года планируется масштабирование «Биржи последней мили» по всей России. Интерфейс платформы дублируется на английском языке, что облегчает доступ международным компаниям. Сейчас именно непрозрачность российского рынка является для них главным сдерживающим фактором.

Эксперты компании оценивают объем рынка взаимодействия операторов по предоставлению каналов связи в городах-миллионниках, не считая Москвы и Санкт-Петербурга, примерно в 150 млн рублей в год. Эксперты «Билайн бизнес» ожидают, что в к бирже «последней мили» смогут подключиться около 1000 операторов связи по всей России. Это позволит автоматизировать и ускорить процессы взаимодействия на данном рынке.

В 2020-2021 годы планируется интенсивное развитие платформы. Она будет модернизирована, а ее функционал расширен: появится возможность размещения своих лотов у всех партнеров, разработан открытый API, добавится размещение заявок для Co-location в ЦОД, будет осуществлен выход на международные рынки. Планируется добавить возможности автоматизации, интеграции SaaS-провайдеров, аналитики и других сервисов.

Получить доступ к ресурсу можно оставив заявку через сайт «Билайна» в разделе «Операторам связи».