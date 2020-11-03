«Билайн бизнес» создал собственную B2S-платформу

Виртуальное присутствие бизнеса – это продажи без границ даже там, где вас нет. Один из способов реализации такой возможности – собственный автоматизированный колл-центр, использующий инфраструктуру оператора.

«Переоценить значение автоматизации для развития бизнеса сложно. Если у вас есть клиенты, они наверняка будут звонить – задать вопрос по продукту или сервису, уточнить детали доставки и прочее. И, конечно же, клиентам будете звонить вы. Если бизнес совсем крохотный, с такими задачами вполне справится пара операторов в ручном режиме. Но когда мы говорим о средних и крупных компаниях, ситуация сильно меняется. Для организации полноценного и отвечающего современным стандартам колл-центра потребуется серьезная экспертиза плюс материальные и временные затраты», – отметил Александр Попов, руководитель департамента развития фиксированного бизнеса и конвергентных решений «Билайн бизнес».

Поэтому все это можно переложить на плечи компаний, которые давно и хорошо работают со звонками – на операторов связи. Пару лет назад стало приходить много запросов от клиентов, которые делали мобильные приложения и высоконагруженные веб-сервисы – они хотели продолжать масштабироваться на десятки миллионов пользователей. При этом важны были два параметра. 1 – по возможности не вкладываться в инфраструктуру, 2 – не потерять при этом текущий уровень качества. Сейчас подобного хотят уже целые отрасли, и общий тренд к цифровизации только увеличивает количество таких обращений.

«Билайн бизнес» создал собственную B2S-платформу, которая не просто обеспечивает все запросы клиентов, связанные со звонками, их управлением и переадресацией, но и обладает существенной гибкостью и возможностью кастомизации под нужный бизнес. «У нас отличное API, которое мы предоставляем клиентам и постоянно дорабатываем: если стандартные API по каким-то причинам не подходят, мы быстро пишем нужный метод. Это один из главных трендов – создавать не просто коробочные продукты с привычным набором функций под тот или иной бизнес, но и оперативно помогать с кастомизацией и тонкой настройкой платформы под каждую компанию и ее нужды», – сказал Александр Попов.