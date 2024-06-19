Solar SafeInspect получила сертификат соответствия ФСТЭК России

Система управления привилегированным доступом Solar SafeInspect подтвердила соответствие требованиям по четвертому уровню доверия и техническим условиям ФСТЭК России. Об этом CNews сообщил представитель ГК «Солар».

Документ официально свидетельствует о том, что программный комплекс Solar SafeInspect можно использовать для защиты от несанкционированного доступа к информации, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну.

Четвертый уровень доверия ФСТЭК России демонстрирует, что решение может использоваться для защиты значимых объектов критической информационной инфраструктуры (ЗО КИИ), государственных информационных систем (ГИС) и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), а также для защиты информационных систем персональных данных (ИСПДн).

«Сертификат ФСТЭК четвертого уровня доверия подтверждает безопасность PAM-системы Solar SafeInspect на государственном уровне, обеспечивая нашим клиентам возможность использовать это решение для защиты и контроля доступа сотрудников и подрядчиков с повышенными привилегиями к информации и инфраструктуре организации, — сказал Дмитрий Орленок, менеджер по развитию бизнеса Solar SafeInspect ГК «Солар». — Привилегированные пользователи работают с данными более высокой степени конфиденциальности, оперируя средствами защиты информации, сетевой инфраструктурой и кодом. Риски от несанкционированного доступа к учетным записям оператора баз данных или системного администратора будут значительно выше, чем от взлома учетных записей бухгалтера или менеджера по продажам. Теперь Solar SafeInspect поможет еще большему числу компаний на ранних этапах выявлять угрозы и оперативно реагировать на них прежде, чем злоумышленники успеют нанести непоправимый ущерб».

ГК «Солар» представила рынку Solar SafeInspect в марте 2023 г. в качестве универсальной PAM-платформы для управления привилегированными учетными записями и сессиями в современных информационных системах. Решение позволяет делегировать доступ так, чтобы к ИТ-ресурсам мог обращаться только уполномоченный персонал в строго отведенное для этого время, применять политики и правила доступа к ИТ-ресурсам и ИТ-инфраструктуре, проводить мониторинг привилегированных прав доступа и готовить отчетность. Продукт внесен в единый реестр отечественного ПО Минцифры России.

Solar SafeInspect — полнофункциональная платформа PAM (Privilege Access Management) для эффективного управления привилегированными учетными записями и сессиями в современных информационных системах — как классических, так и облачных.