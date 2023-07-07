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Боровичский молочный завод

Боровичский молочный завод

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


07.07.2023 АО «Боровичский молочный завод» дорабатывает учетную систему с помощью «1С-ИжТиСи» 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Боровичский молочный завод и организации, системы, технологии, персоны:

9471 1
1С-ИЖТИСИ 46 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5385 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 755 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1337 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1004 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451433, в очереди разбора - 728095.
Создано именных указателей - 196360.
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