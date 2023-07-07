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Боровичский молочный завод
СОБЫТИЯ
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|07.07.2023
|АО «Боровичский молочный завод» дорабатывает учетную систему с помощью «1С-ИжТиСи» 2
Боровичский молочный завод и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5385 1
|ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 1
|1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1004 1
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