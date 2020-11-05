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«1С-ИжТиСи» автоматизировала обновление системы учета одного из крупнейших заводов Воронежской области

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Использование сервиса обновления позволило снизить финансовые затраты предприятия и разгрузить IT-персонал для решения более важных задач.

АО «Завод ЖБК» — одно из предприятий Воронежской области, специализирующееся на производстве сборных железобетонных конструкций для строительства зданий.

Для автоматизации процессов в компании внедрены нетиповые конфигурации «1С:ERP + БИТ Финанс» с интеграцией мобильных приложений и «1С:Зарплата и управление персоналом».

Ранее обновление конфигураций осуществлялось вручную и занимало около месяца. Для сокращения финансовых и трудовых издержек на предприятии было решено автоматизировать обновление 1С программ. Наличие авторского решения и более выгодные условия среди фирм-франчайзи помогли сделать выбор в пользу компании «1С-ИжТиСи». Результатом сотрудничества с ижевской ИТ-фирмой стало сокращение сроков обновления программ и освобождение программистов предприятия от рутинных операций по обновлению 1С.

«Благодаря сервису, обновление программ происходит за гораздо меньший срок, а наши программисты освобождены от монотонной ручной работы в пользу выполнения других задач», – сказал Валерий Друзев, начальник отдела по разработке и сопровождению учетных систем АО «Завод ЖБК».

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