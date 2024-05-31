Компания «Ньюйол» провела проект по обновлению учетных систем с помощью «1С-Ижтиси»

Благодаря сотрудничеству с ижевской ИТ-фирмой организация избежала рисков по срыву сроков сдачи регламентированной отчетности. Компания «Ньюйол» предоставляет полный спектр ИТ-услуг предприятиям нефтегазовой области: определение стратегии развития ИТ-решений, поддержка пользователей, систем и инфраструктуры ИТ, контроль за ИТ-активами, проектная деятельность.

Для организации учета в компании внедрены нетиповые конфигурации «1С: Документооборот» и «1С: ERP. Управление предприятием».

Фирма обратилась к «1С-Ижтиси» с задачей обновить «1С: ERP» с релиза 2.5.6. на релиз 2.5.10, добавить модули и адаптировать расширения. Конфигурация была осложнена за счет расширений, интеграции со сторонними сервисами и встроенными нетиповыми подсистемами.

В итоге было выполнено обновление на актуальный релиз баз «1С:ERP» и «1С:ДО», успешно закрыты периоды и сформирована рег. отчётность. В программу «1СERP» были внедрены модули: «1С: Управление автотранспортом», «1С: Управление строительной фирмой», «1С: Управление выполнением работ».

Аниса Латыпова, руководитель проекта внедрения «1С:ERP» компании «НьюЙол», сказала: «Прожив вместе с нами непростой год внедрения системы «1С:ERP», вы ни разу не подвели и всегда помогали в сложных вопросах. Планируем дальнейшее сотрудничество на годовом обслуживании наших конфигураций».