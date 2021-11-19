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«1С-ижтиси» провела крупное обновление системы учёта в медицинском центре «Палитра»

«1С-ижтиси» провела крупное обновление системы учёта в медицинском центре «Палитра». Участие ижевской компании сократило срок проекта на два месяца и снизило расходы организации более чем вдвое.

МЦ «Палитра» — это современный многопрофильный медицинский центр во Владимире. Для ведения учёта компания использует конфигурацию «1С: Бит: Управление медицинским центром», которая уже пять лет непрерывно дорабатывается и подстраивается под особенности бизнес-процессов.

Самостоятельное обновление программы c таким объемом доработок было длительным и трудоемким процессом, поэтому было принято решение отдать проект на аутсорсинг специализированной компании. С учётом опыта и рекомендаций клиентов была выбрана фирма «1С-ижтиси».

В результате проведенные работы позволили МЦ «Палитра» использовать новую функциональность конфигурации, сделать необходимые интеграции с внешними сервисами и внедрить в работу программу Trello.

Исполнительный директор МЦ «Палитра» Светлана Зрянина сказала: «По нашим ориентировочным расчетам, выполняя проект собственными силами, мы бы потратили не менее 6 месяцев. Кроме того, нам бы пришлось остановить на это время все свои доработки конфигурации. Специалисты «1С-ижтиси» сделали основной объем за полтора месяца, что позволило снизить затраты более чем вдвое, и при этом сократить срок проекта до четырех месяцев».

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