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Интеграция Внедрения
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АО «УАПО» повышает эффективность работы с помощью Сервиса обновления от «1С-ИжТиСи»

Автоматизация позволяет предприятию получать актуальную версию программы в гарантированный срок, а ИТ-ресурсы сосредоточить на основной работе. Об этом CNews сообщили представители «1С-ИжТиСи».

АО «Уфимское агрегатное производственное объединение» - предприятие отрасли авиационной промышленности, выпускающее высокотехнологичные товары и изделия, поставляемые на отечественный и международные рынки.

На предприятии установлены нетиповые «: ERP» и «1С: Документооборот».

После внедрения ERP-системы компания приняло решение делегировать задачи по обновлению фирме «1С-ИжТиСи». В итоге благодаря сотрудничеству компания оптимизировала процесс обновления « «и разгрузила собственный ИТ-персонал от рутинных задач.

«Теперь благодаря сервису мы в назначенный срок получаем обновленные конфигурации и при этом освобождаем свое рабочее время для более важных задач», - отметил М. В. Безруков, начальник БР и ВПО АО «УАПО».

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