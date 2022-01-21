Разделы

Интеграция Внедрения
|

«Шокта» внедрила маркировку молочной продукции с помощью «1С-ИжТиСи»

ООО «Шокта» — производитель молочных продуктов в республике Марий Эл. По требования законодательства перед компанией встала необходимость внедрения маркировки молочной продукции. Задачу доверили специалистам «1С-ИжТиСи». Об этом CNews сообщили представители «1С-ИжТиСи».

Учет в компании осуществляется в нетиповой «: Бухгалтерия предприятия». В процессе работ были настроены оборудование и конфигурации «1С», электронный обмен документами, доработан функционал, упрощающий нанесение кодов на продукцию.

В результате на предприятии автоматизирован процесс нанесения кодов маркировки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие задачи роботы RPA решают уже сегодня

Ингушетия разрывает договор с московской ИТ-компанией, которая три года проработала на республику бесплатно

В российских операционных соберут данные для обучения искусственного интеллекта

«Гостех» станет обязательным с 2024 года

Сверхпроблемная ГИС ТЭК полностью провалилась. На замену строится новая платформа

«Дочка» «Газпрома» на 150 млн руб. закупает Alt Linux, «Р7-офис» и CommuniGate Pro

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Бюджетные 4K-телевизоры до 30 000 рублей: хиты продаж

Лучшие духовые шкафы с конвекцией: выбор ZOOM

Что делать, если вас шантажируют в Сети, и как этого избежать

Показать еще

Наука

Газовый пузырь возрастом 14 миллионов лет — источник всех новых звезд вокруг нас

В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022