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«1С-ижтиси» внедрила «1С: Комплексная автоматизация» в «Ижторгметалл»

«1С-ижтиси» внедрила «1С: Комплексная автоматизация» в «Ижторгметалл». В результате проекта пользователи на предприятии работают в новой учётной системе и сокращают количество ручных операций

«Ижторгметалл» — один из ведущих производителей и поставщиков металлоизделий в Удмуртии и регионе, представляющий полный ассортимент проката чёрных металлов, труб и металлопроката.

Регламентированный и управленческий учёт на предприятии осуществлялся с помощью нескольких решений: «1С: Управление торговлей 10», «1С: Бухгалтерия предприятия 2.0», «1С: Бухгалтерия предприятия 3.0».

Для внедрения учёта производства продукции и привнесения современных практик учета было решено сменить программу «1С: Управление торговлей» на «1С: Комплексная автоматизация» и параллельно осуществить переход с конфигурации «1С: Бухгалтерия предприятия 2.0» на «1С: Бухгалтерия предприятия 3.0». Поставленные задачи были делегированы ижевской ИТ-компании «1С-ижтиси».

В результате проекта автоматизировано свыше 100 рабочих мест, увеличилась скорость получения финансовой отчётности, повысилась прозрачность бизнес-процессов и снизилось количество ручных операций.

«Серьёзно улучшен анализ финансовых результатов, повысилось удобство «читаемости» информации. Полученным результатом и работой с фирмой «1С-ижтиси» довольны», – сказала Татьяна Воробьева, главный бухгалтер «Ижторгметалла».

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