Разделы

Интеграция
|

АО «Тулагоргаз» для обновления учетных систем использует технологии «1С-ИжТиСи»

Сервис обновления позволяет поддерживать систему «1С» предприятия в актуальном состоянии и сокращать трудовые и временные издержки. Об этом CNews сообщили представители «1С-ИжТиСи»

АО «Тулагоргаз» входит в группу ООО «Газпром межрегионгаз», является газораспределительной организацией, осуществляющей деятельность по безаварийному и бесперебойному газоснабжению на территории Тулы.

Ведение учета в компании осуществляется в нетиповых «1С: Зарплата и управление персоналом» и «1С: Управление строительной организацией». Внедрение «1С: УСО» и последующие внесенные доработки затрудняли ручное обновление программ и делали процесс трудоемким и времязатратным.

Компания решила передать программы на аутсорс ижевской фирме «1С-ИжТиСи». В результате обращение к сервису обновления позволило оптимизировать обновление «1С» и освободить ИТ-персонал от рутинных задач.

«При достаточно невысокой цене, качество выполняемых работ держится на высоком уровне. К тому же актуальный релиз программы мы получаем в короткий срок, что освобождает рабочее время наших программистов», — отметил В.Н. Большов, генеральный директор АО «Тулагоргаз».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне создали СУБД, которая на «Эльбрусах» обгоняет PostgreSQL на Intel

Крупнейшие госкомпании России раскритиковали серверы на отечественных процессорах

В Канаде запретили распознавать лица без согласия людей. То есть совсем

CNews выпустил рейтинг федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями

Вышли обновления трех российских ОС семейства «Альт»

Сверхзагадочную ИТ-компанию из России завалили судебными исками ее бывшие ключевые сотрудники

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

8 полезных подарков для пользователей техники Apple

Лучшие беспроводные наушники: итоги 2021 года

ВКС-система Logitech Rally Bar Mini: высокое качество картинки и звука для небольших помещений

Показать еще

Наука

В квантовой сфере время течет вперед и назад одновременно

Новый наночип перепрограммирует клетки организма для необычных задач

Ученые впервые увидели экзотическое состояние материи — квантовую спиновую жидкость
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022