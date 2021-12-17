АО «Тулагоргаз» для обновления учетных систем использует технологии «1С-ИжТиСи»

Сервис обновления позволяет поддерживать систему «1С» предприятия в актуальном состоянии и сокращать трудовые и временные издержки. Об этом CNews сообщили представители «1С-ИжТиСи»

АО «Тулагоргаз» входит в группу ООО «Газпром межрегионгаз», является газораспределительной организацией, осуществляющей деятельность по безаварийному и бесперебойному газоснабжению на территории Тулы.

Ведение учета в компании осуществляется в нетиповых «1С: Зарплата и управление персоналом» и «1С: Управление строительной организацией». Внедрение «1С: УСО» и последующие внесенные доработки затрудняли ручное обновление программ и делали процесс трудоемким и времязатратным.

Компания решила передать программы на аутсорс ижевской фирме «1С-ИжТиСи». В результате обращение к сервису обновления позволило оптимизировать обновление «1С» и освободить ИТ-персонал от рутинных задач.

«При достаточно невысокой цене, качество выполняемых работ держится на высоком уровне. К тому же актуальный релиз программы мы получаем в короткий срок, что освобождает рабочее время наших программистов», — отметил В.Н. Большов, генеральный директор АО «Тулагоргаз».