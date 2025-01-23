Электронмаш
«Электронмаш» - одно из крупнейших промышленных предприятий Северо-Западного региона на рынке электроэнергетики. Компания занимается разработкой системных решений в области электроснабжения и автоматизации. «Электронмаш» специализируется на производстве электрощитового оборудования, проектировании и выпуске трансформаторных подстанций, систем оперативного постоянного тока, распределительных устройств.
|23.01.2025
|Axelot WMS внедрена на складе электрощитового оборудования «Электронмаш» в Санкт-Петербурге 2
|12.01.2024
|АО «Электронмаш» в полтора раза сократил сроки и втрое снизил годовой объем работ по обновлению нетиповой «1С» с помощью «1С-ИжТиСи» 2
Электронмаш и организации, системы, технологии, персоны:
|Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 68 1
|1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 1
|Axelot WMS 41 1
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