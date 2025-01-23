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Электронмаш


«Электронмаш» - одно из крупнейших промышленных предприятий Северо-Западного региона на рынке электроэнергетики. Компания занимается разработкой системных решений в области электроснабжения и автоматизации. «Электронмаш» специализируется на производстве электрощитового оборудования, проектировании и выпуске трансформаторных подстанций, систем оперативного постоянного тока, распределительных устройств.


23.01.2025 Axelot WMS внедрена на складе электрощитового оборудования «Электронмаш» в Санкт-Петербурге 2
12.01.2024 АО «Электронмаш» в полтора раза сократил сроки и втрое снизил годовой объем работ по обновлению нетиповой «1С» с помощью «1С-ИжТиСи» 2

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Электронмаш и организации, системы, технологии, персоны:

Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 162 1
1С-ИЖТИСИ 39 1
8218 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30706 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2367 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3848 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1443 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11953 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3313 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2306 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4677 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50461 1
Оцифровка - Digitization 4544 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66034 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5348 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 68 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 1
Axelot WMS 41 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17383 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2402 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6972 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48024 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2422 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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