«Электронмаш» - одно из крупнейших промышленных предприятий Северо-Западного региона на рынке электроэнергетики. Компания занимается разработкой системных решений в области электроснабжения и автоматизации. «Электронмаш» специализируется на производстве электрощитового оборудования, проектировании и выпуске трансформаторных подстанций, систем оперативного постоянного тока, распределительных устройств.