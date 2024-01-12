Разделы

Цифровизация Внедрения
|

АО «Электронмаш» в полтора раза сократил сроки и втрое снизил годовой объем работ по обновлению нетиповой «1С» с помощью «1С-ИжТиСи»

Теперь для актуализации измененной конфигурации «1С:УПП» достаточно двух-трех дней. Об этом CNews сообщили представители «1С-ИжТиСи».

АО «Электронмаш» – промышленное предприятие, разрабатывающее и предоставляющее заказчикам системные решения в области электроснабжения и автоматизации производства.

Для автоматизации учета предприятие использует основательно доработанную конфигурацию на базе «1С: Управление производственным предприятием».

Ранее обновление программы могло занимать несколько дней работы профильного специалиста и зачастую ограничивало возможности пользователей в подготовке отчетности. Нередко приходилось актуализировать копию базы под типовой релиз для срочной сдачи отчетности и уже после обновлять рабочую базу.

В компании решили передать эту задачу на аутсорсинг и обратиться к фирме «1С-ИжТиСи». Основным критерием выбора подрядчика стало наличие у организации автоматизированного сервиса обновления нетиповых конфигураций «».

В итоге сроки актуализации «1С:УПП» сократились в 1,5 раза, а объем работ снизился с 60 до 20 часов в год.

«Ранее обновление программы занимало от трех до пяти дней. При этом приходилось отвлекать программиста от других важных задач. Сейчас процесс выполняется за два-три дня, а штатные специалисты свободны от рутинных задач», — отметил А.А. Козин, бизнес-аналитик отдела информационных технологий АО «Электронмаш».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

А был ли ITIL?

Производитель отечественных СХД «Аэродиск» отказался от Jira в пользу российской системы

На IVA Day 2023 эксперты обсудили импортозамещение в области ВКС

Российских химиков избавят от импортного ПО на деньги «Сколково»

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2023 г. Голосование

Искусственный интеллект выходит на борьбу с преступностью в России. Правонарушителей будут искать хитрые нейросети

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как вести списки дел в 2024 году: лучшие сервисы и приложения

Бесплатная замена Windows: обзор российских операционных систем для ПК и ноутбуков

Обзор моющего беспроводного пылесоса Dreame H11 Core: больше, чем просто мытье полов

Показать еще

Наука

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры

Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли

Ликбез RnD.CNews: насколько реальны призраки с научной точки зрения
Показать еще