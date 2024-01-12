АО «Электронмаш» в полтора раза сократил сроки и втрое снизил годовой объем работ по обновлению нетиповой «1С» с помощью «1С-ИжТиСи»

Теперь для актуализации измененной конфигурации «1С:УПП» достаточно двух-трех дней. Об этом CNews сообщили представители «1С-ИжТиСи».

АО «Электронмаш» – промышленное предприятие, разрабатывающее и предоставляющее заказчикам системные решения в области электроснабжения и автоматизации производства.

Для автоматизации учета предприятие использует основательно доработанную конфигурацию на базе «1С: Управление производственным предприятием».

Ранее обновление программы могло занимать несколько дней работы профильного специалиста и зачастую ограничивало возможности пользователей в подготовке отчетности. Нередко приходилось актуализировать копию базы под типовой релиз для срочной сдачи отчетности и уже после обновлять рабочую базу.

В компании решили передать эту задачу на аутсорсинг и обратиться к фирме «1С-ИжТиСи». Основным критерием выбора подрядчика стало наличие у организации автоматизированного сервиса обновления нетиповых конфигураций «1С».

В итоге сроки актуализации «1С:УПП» сократились в 1,5 раза, а объем работ снизился с 60 до 20 часов в год.

«Ранее обновление программы занимало от трех до пяти дней. При этом приходилось отвлекать программиста от других важных задач. Сейчас процесс выполняется за два-три дня, а штатные специалисты свободны от рутинных задач», — отметил А.А. Козин, бизнес-аналитик отдела информационных технологий АО «Электронмаш».