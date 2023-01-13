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«Себряковцемент» перешёл на автоматизированное обновление учетной системы с помощью решения «1С-ижтиси»

«Себряковцемент» перешёл на автоматизированное обновление учетной системы с помощью решения «1С-ижтиси». Сотрудничество позволило оптимизировать затраты на поддержание учётной системы в актуальном состоянии и повысило качество обновлений «1С»

Компания «Себряковцемент» была основана в декабре 1992 г. на базе Себряковского цементного завода, созданного в 1953 г. Основной вид деятельности предприятия — полный цикл производства цемента.

Управление и ведение учета в компании организовано в «: ERP Управление предприятием 2». Ранее обновление и тестирование конфигурации проводились вручную с привлечением услуг подрядных организаций и штатных ИТ-специалистов. Процесс отнимал большое количество времени.

Компания обратилась к сервису «1С-ижтиси», чтобы сократить сроки и повысить качество обновления программ «1С». В итоге технологии автоматизации ижевской фирмы позволили в несколько раз сократить временные и трудовые издержки предприятия.

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«В качестве преимуществ «Сервиса обновления нетиповых 1С» выделим: чёткое прогнозирование сроков, которые в 2-3 раза меньше, чем при ручном обновлении; достаточно высокое качество конфигурации после автообновления — в разы выше, чем после ручного обновления; сокращение трудозатрат при автообновлении, примерно в 2-3 раза», — отметили в «Себряковцементе».

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