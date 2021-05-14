Казанский завод «Европласт» автоматизировал обновление «1С:УПП» с помощью «1С-ижтиси»

Казанский завод «Европласт» автоматизировал обновление «1С:УПП» с помощью «1С-ижтиси». Технология позволяет оптимизировать затраты на поддержку информационной системы предприятия в актуальном состоянии.

Казанский завод «Европласт» является одним из крупнейших производителей ПЭТ-тары в Приволжском федеральном округе.

Для автоматизации процессов организация использует доработанную конфигурацию «1С:Управление производственным предприятием 1.3».

Компания решила передать задачи по обновлению на аутсорсинг и обратиться к сервису автоматизированного обновления нетиповых конфигураций «1С» от «1С-ижтиси». В результате сотрудничество с ижевской фирмой помогло оптимизировать процесс обновления «1С».

«Используя сервисы обновления нетиповых конфигураций, мы получаем качественный результат за разумную стоимость», — сказал Сергей Князев, генеральный директор казанского завода «Европласт».