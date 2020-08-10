«Эйч Ти Эс» автоматизировала обновление 1С с помощью «1С-ИжТиСи»

ООО «Эйч Ти Эс» - авторизованный поставщик прецизионных кондиционеров компании STULZ на территории России. В работе компания использует значительно адаптированную под специфику бизнеса конфигурацию «1С: БИТ. Строительство».

Для поддержания системы в актуальном состоянии компания обратилась к услугами «1С-ИжТиСи», которая предложила воспользоваться сервисом автоматизированного обновления измененных конфигураций.

Сотрудничество с ижевской фирмой помогло предприятию сократить материальные и временные затраты.