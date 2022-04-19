Разделы

Интеграция Инфраструктура
|

«Росэлектроника» повысила безопасность аэропорта Ижевска

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» установил в аэропорту Ижевска современное радиолокационное оборудование. Новый локатор позволяет обнаруживать летательные аппараты и получать все необходимые данные для сопровождения и посадки самолетов при высокой интенсивности полетов.

Радиолокатор АОРЛ-1АМ способен обнаруживать самолеты гражданской авиации всех типов на расстоянии до 360 км. Параболическая антенна обеспечивает возможность работы одновременно по двум каналам – по первичному, предназначенному для обнаружения летательного аппарата, и по вторичному, который используется для получения дополнительной информации, такой как бортовой номер, высота полета, остаток топлива.

«Модернизация навигационного оборудования ижевского аэропорта была связана в первую очередь с увеличением его пропускной способности. Характеристики радиолокатора полностью соответствуют стандартам международной организации гражданской авиации и позволяют существенно увеличить долю полетов, совершаемых между регионами напрямую, минуя московский авиационный узел. В прошлом году в рамках участия в программах модернизации аэродромной инфраструктуры челябинское предприятие «Полет», входящее в холдинг «Росэлектроника», оснастило современным радиолокационным оборудованием десять российских аэропортов регионального назначения», – сказал исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Для обеспечения безопасности полетов специалисты Челябинского радиозавода «Полет» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника») выполнили монтажные и пусконаладочные работы, не выводя из строя прежнее оборудование – установленный в середине 1990-х годов радиолокатор АОРЛ-85 (также производства ЧРЗ «Полет»).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Яндекс» опубликовал исходный код СУБД, на которой работают «Такси», «Маркет» и еще 500 проектов

Резервное копирование: как сохранить данные в эпоху «удаленки»?

Россияне создали суперзащищенные роутеры на древних процессорах «Байкал»

Знаменитая ИТ-компания подарила российский филиал его команде

В российских ИТ появляется новая отрасль

Выручка главного российского разработчика СУБД выросла в 8,5 раз

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшая техника для мытья окон: от роботов до пылесосов

Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось

Спиновый лед — основа новых суперкомпьютеров с низким энергопотреблением

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»