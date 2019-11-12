«Дом.ru бизнес» принял участие в реализации проекта «Умные остановки» в Ижевске

Российский телеком-оператор «Дом.ru бизнес» принял участие в реализации проекта «Умные остановки» в Ижевске. Заказчиком выступило МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» города. Основной задачей учреждения является обеспечение функционирования городского хозяйства в области строительства, реконструкции, ремонта и содержания объектов внешнего благоустройства.

Установка и оснащение остановочных комплексов «умной» начинкой осуществляется в целях улучшения внешнего облика и повышения уровня благоустройства Ижевска, обеспечения безопасности движения и комфортного ожидания общественного транспорта жителями и гостями города.

Всего в центре города установлено семь остановок, каждая из которых оснащена видеонаблюдением и общедоступным Wi-Fi. Точка доступа операторского уровня на каждой остановке обеспечивает устойчивое покрытие в радиусе 50 м и рассчитана на 50 одновременных подключений на скорости до 100 Мбит/с. Авторизация в сети соответствует законодательству России и производится несколькими способами: по звонку или SMS, через соцсети или аккаунт на портале Госуслуг.

Две остановки также оборудованы модулем «Городской смартфон», который подключен к интернету «Дом.ru бизнес», как и информационные онлайн-табло. Подключение реализовано посредством прокладки оптоволоконного кабеля до каждого остановочного комплекса, что обеспечивает стабильную связь и высокую скорость. Благодаря бесперебойному доступу к сети, со смартфона можно бесплатно звонить по всей России, вызывать такси, смотреть расписание транспорта и афишу, заходить на различные сайты, а также сделать селфи и отправить его на электронную почту.

Камеры видеонаблюдения фиксируют все происходящее на остановочном комплексе в HD-формате, сохраняя записи в защищенный облачный архив. Сотрудники службы могут обратиться к записям в любое время, и в случае необходимости использовать их в качестве доказательной базы. Так, видеонаблюдение «Дом.ru бизнес» уже помогло зафиксировать правонарушение, в результате которого был поврежден экран смартфона.

В ходе реализации проекта была проведена обширная работа по единовременному взаимодействию и вовлечению в процесс нескольких городских служб в части раскопки грунта, подведения «оптики» и организации электропитания для комплексов. Оборудование, установленное оператором, имеет антивандальные характеристики, рассчитано на работу при низких температурах и в период осадков. Это обеспечивает повышенную отказоустойчивость предоставляемых услуг.

По словам Сергея Бахмурнова, директора филиала «Дом.ru» в Ижевске, «теперь остановки Ижевска выполняют не только свои основные функции – защищают от непогоды и предоставляют место для ожидания транспорта. Видеоконтроль заботится о безопасности горожан и имущества, а Wi-Fi позволяет с комфортом провести время, пока не подошел нужный автобус. Дополнительные возможности "Городского смартфона" и информационных табло – онлайн-расписание транспорта, звонки по России, отправка фото - также работают благодаря интернету "Дом.ru бизнес". Совместно с Администрацией и службой благоустройства города мы продолжим делать Ижевск современным и удобным для горожан».