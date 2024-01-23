Технология open loop в Ижевске: в 6 раз выросло число оплат в мобильном приложении «Удмуртия Транспорт»

В Ижевске растет число пассажиров, оплачивающих проезд с помощью безбарьерного способа оплаты на основе геолокации (open loop) в мобильном приложении «Удмуртия Транспорт». Проект реализуется на автобусах АО «ИПОПАТ» с начала 2023 г. С момента запуска нового сервиса количество оплат выросло в 6 раз. Об этом CNews сообщили представители компании «Датапакс».

Безбарьерная технология оплаты проезда в мобильном приложении на основе геолокации (open loop) — передовое решение для России и мировой практики в целом. Технология позволяет авторизовавшимся в приложении пользователям оплачивать проезд максимально быстро, просто и удобно. Как это работает: к приложению привязывается банковская карта, сопоставляются геокоординаты смартфона пассажира и BLE-маяков в транспортных средствах, автоматически регистрируется поездка, рассчитывается тариф и формируется электронный билет.

Оплата проезда в приложении повышает комфорт поездки и сокращает время в пути пассажира: войдя в автобус, пассажир имеет возможность спокойно занять удобное место в салоне и оплатить проезд в пару кликов в своем мобильном телефоне, не создавая задержек при посадке.

На следующем этапе развития технологии оплаты по геолокации пассажирам вообще не нужно будет совершать никаких действий во время поездки — регистрация и оплата поездки будут производиться автоматически. Данная технология была разработана в рамках НИОКР Минтранса российской ИТ-компанией «Датапакс».

Ижевск внедряет эту технологию одним из первых в стране, чем вносит весомый вклад в реализацию государственной политики. В конце прошлого года утверждена новая версия стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли (Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2023 г. № 3097-р). В стратегию включен проект по цифровизации пассажирских перевозок «Зеленый цифровой коридор пассажира». Одним из показателей данного проекта является количество городов, в которых на автобусных маршрутах используется безбарьерная оплата проезда. В 2030 г. таких городов должно быть 600.

Внедрение технологии геооплаты на автобусных маршрутах Ижевска начали с апробации на выборочных маршрутах № 8 и № 79. А после успешного тестирования безбарьерная оплата в мобильном приложении «Удмуртия Транспорт» была масштабирована на других бескондукторных маршрутах, обслуживаемых АО «ИПОПАТ», и сейчас охватывает треть автобусного парка Ижевска. Проект реализует при поддержке АО «ИПОПАТ», оператор платежной системы ООО «ТИС» совместно с компанией «Датапакс».

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Наибольшей популярностью оплата по геолокации пользуется на маршруте № 8 «Станкострой — Малиновая Гора», на втором месте маршрут № 28 «Колледж государственной и муниципальной службы — Городок Металлургов», на третьем — один из самых протяженных маршрутов — № 21 «Трудовая Пчела — Транссельхозтехника».

Установить мобильное приложение «Удмуртия Транспорт» можно, отсканировав QR-код в салоне автобуса или скачав в Google Play и App Store.

Напомним, что мобильное приложение «Удмуртия Транспорт» имеет и другие полезные для пассажиров функции. Сервис позволяет полностью спланировать поездку: построить удобный маршрут, узнать расписание, отследить местонахождение транспорта на карте и получить прогноз прибытия на нужную остановку.