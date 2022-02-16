Компания ABB модернизировала прессовую линию автозавода Lada Ижевск

Компания ABB оборудовала своими промышленными роботами обновленную прессовую линию на LADA Ижевском автомобильном заводе группы «АвтоВАЗ». Пять роботов IRB 760FX позволяют значительно увеличить производительность линии и обеспечить высокое качество производства деталей.

Все работы по монтажу и пуско-наладке роботизированного решения специалисты ABB выполнили с соблюдением необходимых мер безопасности и контроля качества в кратчайшие сроки – всего за два месяца.

За счет внедрения роботизированного решения IRB 760FX производительность прессовой линии может быть увеличена до 80% – до 15-16 ударов пресса в минуту. Помимо пяти роботов, задействованных на прессовой линии, ABB поставила еще одного запасного робота той же модели и собственное программное обеспечение StampWare, позволяющее повышать производительность процесса штамповки. В программе есть графический мастер программирования, использование которого позволяет сократить время на обучение оператора и настройку робота при подготовке его к работе.

«Автомобилестроение – ведущая отрасль промышленности по применению роботизированных комплексов. Роботизированная прессовая линия особо крупной штамповки – важная часть прессового производства Lada Ижевск, поэтому к новому оборудованию в рамках модернизации были такие высокие требования. Прессовую линию удалось в кратчайшие сроки обновить, оснастив ее высокоскоростными промышленными роботами с прекрасными техническими характеристиками», – сказал Александр Новоселов, руководитель подразделения «Робототехника» компании ABB.

В связи со сложной ситуацией в автомобильной отрасли, в том числе перебоями в цепочке поставок, компания ABB решила продлить заводу гарантийный срок на поставленных роботов дополнительно еще на год – до сентября 2022 г.

Роботизированное решение IRB 760FX относится к линейке погрузочно-разгрузочных роботов и предназначено для работы с прессами. IRB 760FX оборудован седьмой линейной осью. Благодаря этому решение позволяет производству достичь высокого уровня гибкости, который требуется от автоматизированных прессов при работе с заготовками среднего и большого размера, а также от специальных этапов производственного цикла, таких как изменение положения детали, ее поворачивание и разделение на части. Применение робота позволяет сократить время, затраты и простои, связанные с переналадкой узкоспециализированного оборудования по загрузке и разгрузке прессов.