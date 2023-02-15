«БФТ-холдинг» модернизировал систему «АЦК-финансы»

«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, расширил функциональность системы исполнения бюджета «АЦК-финансы». В решение добавили подсистему анализа сведений о платежах, поступивших от юридических лиц, а также настроили передачу сведений из проекта контракта с единственным поставщиком во внешние системы управления закупками.

«АЦК-финансы» — один из флагманских продуктов «БФТ-холдинга», предназначенный для управления общественными финансами и автоматизации процессов исполнения бюджета в субъектах и муниципальных образованиях РФ. Решение внедрено и используется в ежедневной работе финансовых органов во многих регионах страны.

Модернизации системы предшествовали изменения в законодательстве, которые ввели единый налоговый платеж (ЕНП) для организаций и предпринимателей. Так, все денежные средства, которые должны идти в счёт уплаты налогов, страховых взносов, сборов, штрафов и пеней, должны перечисляться одним платежом на единый налоговый счет (ЕНС). Федеральное казначейство при этом должно учитывать совокупную обязанность плательщика, а также денежные средства для её погашения через ЕНП. Для своевременного и безошибочного отображения информации, а также для оперативного обмена данными с регуляторами было решено произвести развитие текущей версии системы «АЦК-финансы» по интеграции с информационными системами Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы в части автоматизированного получения информации о платежах, поступивших от юридических лиц в адрес бюджета.

Теперь региональные финансовые органы-пользователи системы «АЦК-финансы» могут в автоматизированном виде принимать и обрабатывать сведения о поступивших от юридических лиц платежах, составляющих источники формирования бюджета, и пользоваться инструментами аналитики для оценки их налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений и источников финансирования дефицита бюджета на различных уровнях бюджетной системы. Предоставление и получение информации реализовано в автоматизированном режиме по информации от ФК в структурированном формате, получение информации о зачете ЕНП организаций от ФНС реализовано посредством СМЭВ.

«Разработанная функциональность позволит в режиме реального времени загружать необходимые отчётные данные, получать отчетные формы, а также проводить оперативный анализ сведений о поступивших от юридических лиц платежах. Информацию можно будет сгруппировать в различных аналитических разрезах – по операционному дню, за период, по бюджету, ОКТМО, плательщику, получателю, администраторам поступлений в бюджет, КБК и т.д. Кроме этого, в «АЦК-финансы» возможен автоматический расчет сумм, подлежащих зачислению в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ, а также анализ сумм с возможностью перейти к первичным документам. Пользователям системы при этом не нужно выполнять никаких дополнительных операций по импорту данных – вся необходимая информация хранится в централизованном хранилище, что позволяет быстро обратиться к ней и в считанные минуты получить нужные сведения», — сказал Алексей Тихонов, директор департамента финансовых систем «БФТ-холдинга».

Ещё один блок работ по развитию решения был посвящён совершенствованию механизмов взаимодействия между финансовым органом и заказчиком при проведении контроля по ч. 5 и 5.1 ст. 99 44-ФЗ. «БФТ-холдинг «разработал и подключил в контур «АЦК-финансы» подсистему, которая позволяет проводить дополнительный контроль, формировать и передавать результаты контроля с помощью электронного документооборота во внешние системы управления закупками при получении проектов контрактов с единственным поставщиком. Это позволит учреждениям-заказчикам оперативно получать информацию о состоянии проведения контроля проектов контрактов регулирующими ведомствами и своевременно и безошибочно отображать информацию в реестре контрактов, в том числе по контрактам с единственным поставщиком.