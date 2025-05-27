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В Directum Lite можно создавать договоры с новыми ставками НДС

У пользователей Directum Lite теперь не будет сложностей при работе с новыми ставками НДС: система поддерживает изменения налогового законодательства. Нововведение доступно во всех видах договорных и финансовых документов.

В системе для среднего и малого бизнеса Directum Lite настроены ставки НДС по упрощенной системе налогообложения в размере 5% и 7%, а также для новых российских регионов — 9,09% и 16,67%. Сумма налога на добавленную стоимость автоматически рассчитывается для видов документов: договоры; дополнительные соглашения; входящие и исходящие счета; акты; счета-фактуры; УПД.

Чтобы корректно применять новые ставки НДС и избежать ошибок при оформлении документов, компания Directum рекомендует проверить актуальность версии системы и настроить список доступных ставок в соответствии с налоговым режимом. Дополнительно можно подготовить внутренние рекомендации по работе с договорными и финансовыми документами, чтобы снизить нагрузку на бухгалтерию и минимизировать денежные риски для компании.

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Бизнес

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