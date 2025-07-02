Почтовый сервер-клиент DeepMail от «Иридиум» совместим с «Ред ОС М»

Компании «Ред Софт» и «Иридиум» по итогам тестирования сертифицировали интеграцию почтового клиента DeepMail с операционной системой «Ред ОС М». Испытания подтвердили надежность и корректность работы продукта. Это открывает возможность для российских организаций выбирать DeepMail на базе «Ред ОС М» в качестве отечественной альтернативы зарубежным почтовым системам. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

DeepMail — российское почтовое решение, представляющее собой сервер электронной почты и кроссплатформенного клиента, полностью соответствующее функциональности MS Outlook и MS Exchange и которое может быть установлено на стационарные и мобильные устройства, поддерживающие популярные операционные системы. Решение постоянно развивается – в начале июня 2025 г. «Иридиум» объявил о выпуске новой версии сервера 2.0.

В ближайшее время ожидается появление новых возможностей на клиенте, предоставляющих функциональные возможности для заказчика (двухфакторная аутентификация, возможность переноса времени встречи, подключение плагина работы с ВКС, поиск событий по статусу занятости и др.).

«Ред ОС М» — российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО (№ 19638 от 18 октября 2023 г.), что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве два режима работы: мобильный и настольный. В мобильном режиме пользователи получают привычный интерфейс и высокую производительность за счет запуска приложений Android без эмуляции. В настольном режиме устройство позволяет подключить мышь, клавиатуру и дисплей (при помощи кабеля или по беспроводному протоколу Wireless Display), а также пользоваться Linux-приложениями.

Методика тестирования включала в себя проверку всех функциональных возможностей Android-клиента DeepMail. В частности, были проведены следующие проверки: установка, настройка, удаление пакета клиента, вход и регистрация, отправка входящих и получение исходящих писем, работа с локальными контактами, кастомизация внешнего вида и стиля, настройка правил, горячих клавиш, шаблонов и необходимых протоколов и пр.

В результате была подтверждена корректная и стабильная работа клиента DeepMail и «Ред ОС М».

«Философия развития нашего продукта DeepMail заключается в трилогии «просто-надежно-безопасно». Как известно, даже переключение между различными программами может снижать эффективность обычного пользователя до 30%. При разработке мы стремимся максимально упрощать действия пользователей, ненесущих в себе добавленную стоимость, а также давать возможность клиентам работать в различных средах и платформах с сохранением функциональности DeepMail. Получение сертификата совместимости между DeepMail и «Ред ОС М» расширяет такие возможности для пользователей. Это важный шаг в укреплении отечественного программного обеспечения, который позволит снизить зависимость от иностранных решений, повысить уровень защиты данных и обеспечить устойчивое функционирование критически важных систем», — сказала генеральный директор «Иридиума» Юлия Денисенко.