Объем производства компьютерного оборудования в Москве вырос более чем в 2,4 раза

Каждое третье столичное предприятие – высокотехнологичное. Эти компании активно ведут разработки, патентуют свои изделия и показывают существенный рост объемов производства. За первые четыре месяца рост объемов производства компьютеров, электронных и оптических изделий составил свыше 140% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Выпуском компьютеров и электроники в столице занимаются около 370 компаний, на которых работают свыше 30 тысяч человек. В результате работы по сокращению импорта критически важных товаров и созданию отечественных высокотехнологичных решений за январь-апрель 2024 г. эти предприятия увеличили объемы производства более чем в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город поддерживает компании и предоставляет комфортный налоговый режим для развития производств. Вырос также и объем отгруженной продукции – на 29,2%», – сказал Максим Ликсутов.

В частности, за этот период выпуск диодов и транзисторов увеличился почти в 2 раза, полупроводниковых приборов – в 2,3 раза. Значительный рост показало производство в натуральном выражении компьютеров и их частей – более чем в 4,3 раза, коммуникационной аппаратуры – в 6,5 раза.

«Создание и развитие высокотехнологичных предприятий обеспечивает прирост валовой добавленной стоимости. Так, по итогам 2023 г. в Москве средняя выручка высокотехнологичного предприятия на 1 человека составила 8 млн руб., что в 2,7 раза выше, чем в других отраслях», – отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Столичные производители высокотехнологичных отраслей активно ведут разработки, патентуют свои изделия и показывают существенный рост производства. Москва помогает промышленникам, предоставляя свыше 20 системных мер поддержки и создавая комфортный налоговый режим для развития производств. В этом году, столица в шестой раз подряд заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России. Рейтинг состояния инвестклимата в субъектах РФ помогает специалистам оценить усилия региональных властей по улучшению бизнес-климата по 70 показателям в четырёх основных направлениях: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства.

Одна из мер поддержки от столицы – статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». Он дает значительные налоговые льготы: резиденты не платят имущественный, земельный, транспортные налоги, а налог на прибыль вместо 20 процентов составляет всего два процента.

В частности, более 50 резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва» зарегистрировали почти 400 результатов интеллектуального труда в виде патентов, лицензий, свидетельств, ноу-хау, товарных знаков. Только в 2023 г. свыше 50 разработок были внесены в государственный реестр.